Mundial Femenil 2027: ¿Cuándo buscará México su clasificación al torneo y quiénes son sus figuras?

Selección Mexicana Femenil A finales de este 2026 se definirá si el equipo femenil logra clasificarse a la Copa del Mundo del próximo año.

Luego de ser uno de los países anfitriones de la Copa del Mundo 2026 y de llegar a los octavos de final, la pasión futbolera podría estar viviendo un nuevo auge a nivel nacional. El gobierno federal ya ha anunciado nuevas academias deportivas para impulsar el talento nacional, así como el posible respaldo para buscar albergar el Mundial de Clubes 2029.

Al mismo tiempo, el juego de pelota más popular está ganando también la atención de un nuevo público femenino combinando incluso la afición con el K-pop. Ahora, el apoyo también busca volcarse también hacia la selección nacional femenil, que este año irá en busca de un boleto para la Copa del Mundo del próximo años.

¿Cuándo buscará México su boleto al Mundial Femenil 2027 y qué necesita para lograrlo?

En la primer fase del proceso clasificatorio de la Concaf, el ‘Tricolor Femenil’ logró consolidarse como líder de su grupo obteniendo un paso perfecto de cuatro victorias ante Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Santa Lucía.

Ahora, disputarán el campeonato femenil de la Concacaf 2026, donde comenzarán su paso en los cuartos de final enfrentando a Haití el próximo sábado 28 de noviembre. En caso de vencer a sus rivales caribeñas, México se colocaría entre las cuatro mejores de la zona, lo que les valdría un lugar en la fase de grupos del próximo campeonato mundial.

El representativo de futbol nacional femenil ha quedado fuera de las dos Copa del Mundo más recientes en Francia 2019 y Australia/Nueva Zelanda 2023. Ahora, se encuentra a una victoria de regresar al máximo escenario internacional del balompié, donde buscarán elevar la ilusión de millones de aficionados, tal como lo hizo esta Copa del Mundo 2026.

¿Quiénes son las figuras de la Selección Mexicana Femenil para buscar ir al Mundial 2029?

Aunque la convocatoria será lanzada unos días antes de disputar el partido, la Selección Mexicana femenil cuenta con una plantilla integrada principalmente por las figuras y futbolistas estelares de la Liga MX Femenil, algunas de ellas incluso con experiencia internacional en Europa y Estados Unidos.

Entre las más destacadas se encuentran elementos como:

Charlyn Corral: 5 veces campeones de goleo en Liga MX Femenil y 1 en España

5 veces campeones de goleo en Liga MX Femenil y 1 en España Lizbeth Ovalle ‘La Maga’: Jugadora del Orlando Pirates, con nueve títulos oficiales con Tigres Femenil

Jugadora del Orlando Pirates, con nueve títulos oficiales con Tigres Femenil Alice Soto: Mediocampista de Rayadas de Monterrey y una de las jóvenes promesas de esta selección. También ha jugado con la sub-20 nacional.

Mediocampista de Rayadas de Monterrey y una de las jóvenes promesas de esta selección. También ha jugado con la sub-20 nacional. Rebeca Bernal: Defensa del Washington Spirit de la NWSL y una de las principales capitanas del equipo.

Defensa del Washington Spirit de la NWSL y una de las principales capitanas del equipo. Christina Burkenroad: Naturalizada estadounidense con amplia experiencia y jugadora titular de las Rayadas de Monterrey

¿Cuándo y dónde se disputará el Mundial Femenil 2027?

La sede de esta Copa del Mundo Femenina será Brasil, quien estará albergando este torneo por primera vez en su historia oficial desde forma parte de las competiciones de FIFA. La inauguración será el próximo 24 de junio de este 2027 con 32 selecciones nacionales en busca del campeonato.