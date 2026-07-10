España vs Bélgica: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido del Mundial 2026

España vs Bélgica | Mundial 2026, cuartos de final El ganador de este partido se medirá a Francia en la siguiente fase de eliminación directa.

Los cuartos de final del Mundial 2026 continúan con un duelo europeo entre España y Bélgica. Los vigentes campeones de la Europa enfrentan al ‘caballo negro’ de cada cuatro años. El cuadro ibérico está llamado a ser uno de los máximos favoritos de este torneo, mientras que el cuadro belga viene de eliminar a uno de los anfitriones, demostrando que ha ido de menos a más en este torneo con lo que queda de su ‘generación dorada’ buscando meterse de nueva cuenta en la antesala de una gran final

El primer invitado a la siguiente ronda se definió el día de ayer con la victoria de 2-0 de Francia en contra de Marruecos y el ganador de esta serie tendrá que enfrentar a Kylian Mbappé y compañía en el duelo por la gran final. Los ‘Galos’ marchan con un paso perfecto de tres seis victorias de forma consecutiva y con una de las ofensivas más productivas de todo el campeonato.

Pronóstico del España vs Bélgica | Mundial 2026, Cuartos de final

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, estas son las probabilidades de resultado:

Triunfo de España: 58%

58% Empate: 24%

24% Triunfo de Bélgico: 18%

¿Quién avanzará a la siguiente ronda?

España: 71%

71% Bélgica: 29%

Análisis del España vs Bélgica | Mundial 2026, Cuartos de final

Dos rivales de la misma confederación y que se conocen a la perfección chocan de nueva cuenta en un encuentro oficial. El historial reciente está a favor de ‘La Furia Roja’ con cinco victorias consecutivas en encuentros de certamen oficial. La última vez que los ‘Diablos Rojos’ lograron quedarse con la victoria fue en el Mundial de México 86, cuando se impusieron 5-4 en la tanda de penales, también de los cuartos de final.

A pesar de las críticas y los cuestionamientos, España ha conseguido consolidar la mejor defensa del torneo, marcando ya un récord de más minutos sin recibir gol en la historia de las copas del mundo. El equipo de Luis de la Fuente ha regresado a las bases de lo que les ha funcionado históricamente con un juego que prioriza el control del balón en medio campo y la rotación de referencias ofensivas para vencer la defensa rival.

Por su parte, Bélgica ha ido evolucionando a la lo largo de este torneo, empezando con un 4-2-3-1 equilibrado por un 4-4-2 y ahora a un 4-3-3 que prioriza el ataque por las bandas con sus jugadores más habilidosos: Jérémy Doku y Leandro Troussard. Sin embargo, esta será la primera vez en el torneo que aparecen como ‘no favoritos’ por lo que podrían tomar una postura más cautelosa y ceder la iniciativa del partido apelando también a la fortaleza que tienen en la portería con Thibaut Courtois.

La clave para España será mantener el ‘Tiki-Taka’ ofensivo y tratar de ponerse arriba en el marcador al menos durante los primeros 45 minutos para poder tomar control del encuentro con el juego de posesión. Por su parte, el cuadro Belga podría sorprender con una postura semi ofensiva en los primeros minutos y sorprender al medio campo ibérico con un juego frontal y de velocidad para finalmente abatir su portería.

Posibles alineaciones del España vs Bélgica | Mundial 2026, Cuartos de final

España: Unai Simón, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Pedro Porro, Pedri, Rodri, Alex Baena, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

Bélgica: Thibaut Courtois, Timoty Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Nicolas Raskin, Hans Vanaken, Youri Tielemans, Jérémy Doku, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere.