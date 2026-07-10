Jannik Sinner derrota a Djokovic y va a la final con Zverev en Wimbledon

Wimbledon Grand Slam. El italiano Jannik Sinner (i) abraza al serbio Novak Djokovic después de ganarle en tres sets rápidos el partido de semifinales en Wimbledon. (NEIL HALL/EFE)

El italiano Jannik Sinner, número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon pasó sobre la leyenda Novak Djokovic y lo venció por un triple 6-4 en semifinales y se medirá con Alexander Zverev, en la lucha por el título del tercer Grand Slam de la temporada.

El alemán Zverev eliminó previamente al ídolo local Arthur Fery por 7-6 (0), 6-2 y 6-4.

En una gran exhibición ante ‘Nole’, Sinner, jugador de San Cándido apunta a su quinto título del Grand Slam.

Novak Djokovic, de 39 años, se fue ovacionado de la pista central del All England Club, que lamentó el adiós del ganador de 24 Grand Slam que no pudo, siquiera, inquietar la autoridad de un jugador que va camino de hacer historia también. Que tiene en la mano revalidar la corona en Wimbledon y ganar su primer grande del curso.

Djokovic se queda sin su octavo título en Wimbledon

El intenso y sentido abrazo en la red del italiano y el serbio fue significativo. Es el presente Sinner y su rival pretende mantenerse vigente. Es el más grande de siempre, pero quiere más. Se queda sin su octavo Wimbledon, de dar caza a Roger Federer como el rey de este torneo. Y, de momento, de 25 torneo grande. Más que nadie, masculino o femenino.

Las presencias de Djokovic van a menos. Por eso cada adiós es caluroso por si es el último. Asumió su derrota con deportividad, resignado ante un rival superior que se tomó la revancha de la semifinal del Abierto de Australia, cuando fue capaz de eliminar al italiano y apartarle de la final que jugó él y que perdió ante Carlos Alcaraz.

Sinner jugó en modo arrollador

No quiso riesgos un Sinner que arrolló a su rival. El primer italiano en llegar a varias finales en el All England Club y el tercero en activo en conseguirlo, junto a Carlos Alcaraz y el propio Djokovic, tardó 2 horas 20 minutos en resolver un compromiso más desnivelado de lo previsto.

Sumó su victoria 13 seguida en la hierba de Londres y la número 99 en Grand slam el jugador de San Cándido, intratable con el saque que nunca cedió.

Despido en el All England Club. Cada adiós tiene algo especial para Novak Djokovic que está en el ocaso de su carrera luego de sumar 24 títulos de Grand Slam. (Agencia EFE)

Es más, Djokovic solo dispuso de una oportunidad de rotura en todo el encuentro. En el tercer set, cuando el triunfo era ya una quimera. Y no lo ganó. Sin embargo, Sinner rompió una vez el servicio de Djokovic en cada parcial. Suficiente para sellar el triunfo.

El serbio, a sus 39 años, no pudo alargar su leyenda y elevar sus cifras. El vigente campeón se convirtió en el primer jugador italiano en alcanzar múltiples finales individuales de Wimbledon y el tercero en activo en conseguirlo junto a Carlos Alcaraz y el propio “Nole”.

El agradecimiento de Sinner a ‘Nole’

“Antes que nada gracias por quedarte y gracias por venir”, dijo Jannik Sinner a Djokovic. “El ambiente ha sido increíble desde el primer día. Significa mucho para mí poder jugar una final más aquí. Es el torneo más especial que tenemos. Significa mucho para mí. Por supuesto, jugar contra Novak”.

“Lo que él sigue mostrando es una verdadera inspiración, no solo para ustedes, sino también para la nueva generación. Lo que él sigue haciendo es increíble. Increíble”, añadió el finalista

“Siempre tenemos partidos muy, muy duros. El último, me ganó en semifinales de Australia. Intento hacer un par de ajustes aunque aquí en hierba es muy difícil. Él tuvo un partido muy duro contra Felix, que creo que recordaremos para siempre aquí”, añadió Sinner, que explicó su juego.

El italiano muy feliz por avanzar a la final