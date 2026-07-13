¿Quién será el rival de Penta en SummerSlam 2026? Esta es la Gauntlet Match que lo definirá hoy en RAW

Rival de Penta en SumerSlam 2026 Siete retadores posibles disputarán el lugar que le dará a uno la oportunidad de ir por el Campeonato Intercontinental en manos de Penta.

Estamos a unas semanas del WWE SumerSlam, uno de los eventos más relevantes para la empresa de lucha libre estadounidense y este lunes 13 de julio sabremos quién será el rival de Penta por el Campeonato Intercontinental. El ‘Monday Night’ de hoy tendrá un Gauntlet Match con siete posibles retadores para el ‘Zero Miedo’, quien ya acumula múltiples defensas del cinturón desde que lo obtuvo ante Dominic Mysterio a principios de este año.

Gauntlet Macth define al rival de Penta en SummerSlam 2026

Las emociones rumbo al evento veraniego de lucha libre de la WWE se intensifican esta noche en Dallas con la Gauntlet Macth cuyo ganador definirá al próximo rival de Penta por el Campeonato Intercontinental de la WWE. Serán siete luchadores enfrentándose en este formato donde dos comienzan en el ring y cada que alguien queda eliminado, uno nuevo debe ingresar hasta que haya un ganador absoluto.

Por medio de sus redes sociales, RAW anunció a los luchadores que se enfrentarán para ganarse la oportunidad de pelear por el cinturón que ostenta actualmente el oriundo de Ecatepec, Estado de México:

Dragon Lee: Luchador mexicano y excampeón de parejas en AAA con Penta

Luchador mexicano y excampeón de parejas en AAA con Penta Joe Hendry : Conocido por su carisma y presentaciones musicales en el ring.

: Conocido por su carisma y presentaciones musicales en el ring. Je’Von Evans: Uno de los jóvenes talentos más prometedores de toda la WWE luego de su exitoso paso por NXT.

Uno de los jóvenes talentos más prometedores de toda la WWE luego de su exitoso paso por NXT. Dominik Mysterio: Vigente campeón del MegaCampeonato de AAA y excampeón del título Intercontinental actualmente en manos de Penta

Vigente campeón del MegaCampeonato de AAA y excampeón del título Intercontinental actualmente en manos de Penta Ethan Page: Luchador canadiense con uno de los reinados más largos en NXT y de reciente incursión en RAW

Rusev: El búlgaro que ha sido uno de los principales perseguidores de Penta desde que obtuvo el cinturón

El búlgaro que ha sido uno de los principales perseguidores de Penta desde que obtuvo el cinturón Chad Gable: Conocido hasta hace unos meses como “El Original” Grande Americano

¿Cuántas veces ha defendido Penta el Campeonato Intercontinental de WWE?

Desde que se coronó como Campeón Intercontinental el pasado lunes 2 de marzo ante Dominik Mysterio, Penta se ha convertido en el campeón de todo WWE con mayor número de defensas en este lapso con un total de 10. La más destacada de ellas ocurrió en la lucha de escaleras de WrestleMania 42 ante cinco rivales.

En esas defensas, Penta ya enfrentó y derrotó a la mayoría de sus posibles rivales que buscando así como a Rey Mysterio, Kofi Kingston y El Hijo del Vikingo.

¿A qué hora y dónde ver la lucha que define el rival de Penta en SummerSlam 2026?

El combate se realizará en la función de RAW de este lunes 13 de julio, que comienza a las 18:00 horas (CDMX). Sin embargo, el combate estaría presentándose como uno de los estelares del día de hoy, por lo que ocurrirá entre las 19:00 y las 20:00 horas.

Para poder verlo completamente en vivo, deberás sintonizar las emociones de WWE a través de Netflix, que es la plataforma oficial para ver todos los programas y eventos de lucha libre de esta empresa.