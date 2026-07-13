Final del Mundial 2026: ¿Cuándo es, dónde ver y a qué hora es el último partido?

Cuándo y dónde serla la final de la copa Mundial FIFA 2026 Foto: IA

La cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del mundo ya comenzó. Tras poco más de un mes de competencia, la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha llegado a su etapa decisiva y únicamente cuatro selecciones continúan en la pelea por levantar el trofeo más importante del fútbol internacional: España, Francia, Inglaterra y Argentina.

Es por ello que la FIFA ya tiene todo listo para el partido que pondrá fin al primer Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá. Es por ello que en esta nota te decimos todos los detalles que tienes que saber en torno a esta final, la cual promete romper un récord de audiencia en todo el mundo.

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026?

La gran final se disputará el domingo 19 de julio de 2026, una fecha reservada desde que la FIFA presentó el calendario oficial del torneo.

El encuentro comenzará a las 15:00 horas locales de Nueva Jersey, equivalente a las 13:00 horas del centro de México, por lo que millones de aficionados podrán seguir el desenlace del campeonato durante la tarde del domingo.

¿En dónde se llevará a cabo la final del Mundial 2026?

El escenario elegido por la FIFA es el New York New Jersey Stadium, conocido comercialmente como MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, dentro del área metropolitana de Nueva York.

El inmueble tiene una capacidad cercana a 82 mil 500 espectadores y durante el Mundial albergará ocho encuentros, incluida la final. Habitualmente es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL, pero durante el torneo fue adaptado para cumplir con los estándares internacionales del fútbol.

¿Dónde ver EN VIVO la final del Mundial 2026?

El último partido del Mundial FIFA 2026 lo podrás transmitir a través de los siguientes canales en televisión abierta y plataformas de streaming:

Canal 5

Las Estrellas

Azteca 7

TUDN

ViX Premium

Sitio web y aplicación de TV Azteca

¿Qué artistas estarán en el show de medio tiempo en el Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será también un gran show musical, ya que por primera vez en la historia del torneo habrá un espectáculo de medio tiempo. Entre los artistas anunciados destaca Shakira, quien encabezará un elenco internacional conformado también por BTS, Madonna y Justin Bieber, el más reciente en sumarse a la presentación.

Aunque la FIFA aún no ha revelado la duración oficial del show, diversas versiones apuntan a que podría extenderse más allá de los tradicionales 15 minutos del descanso reglamentario, con el objetivo de ofrecer un espectáculo de gran formato para la audiencia mundial.

El evento deportivo más esperado de 2026

Con las semifinales aún por disputarse y cuatro potencias históricas en busca del boleto, el escenario está listo para que el próximo 19 de julio se escriba un nuevo capítulo en la historia del deporte.

El nombre del campeón todavía es una incógnita, pero la expectativa ya convierte a esta final en uno de los acontecimientos deportivos más esperados del año.