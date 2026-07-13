La revolución francesa del futbol: así lograron llevar 99 jugadores al Mundial y volverse la primera potencia de este deporte

París, la cantera del mundo | El secreto del éxito de Francia en el fútbol va mucho más allá de su selección.

Francia volvió a demostrar que su influencia en el fútbol mundial va mucho más allá de su propia selección. Aunque son nuevamente candidatos al título mundialista, el verdadero alcance de su modelo de formación queda reflejado en una cifra sin precedentes: 99 futbolistas nacidos y desarrollados en Francia disputan el torneo, repartidos entre 13 selecciones nacionales. De ellos, 10 lograron avanzar a la fase de eliminación directa, una muestra del impacto que tiene el sistema francés en el fútbol.

Este fenómeno responde a un proyecto deportivo construido durante décadas que combina inversión pública, infraestructura, desarrollo juvenil y un sistema de captación de talento considerado entre los más eficientes del mundo.

París es el principal semillero del fútbol mundial

Uno de los datos más significativos es que 56 de esos 99 jugadores provienen del área metropolitana de París, una región donde viven alrededor de 12.5 millones de personas, concentradas en apenas el 2 por ciento del territorio francés.

Esta alta densidad poblacional genera una competencia permanente entre clubes, escuelas y ligas juveniles. Desde edades muy tempranas, los niños disputan una gran cantidad de partidos en un entorno altamente competitivo, lo que acelera su desarrollo técnico, táctico y físico.

La inversión pública cambió la formación de futbolistas

El modelo francés comenzó a consolidarse durante la década de 1980, cuando el gobierno impulsó una política de inversión en infraestructura deportiva, especialmente en los barrios populares de las principales ciudades.

Como parte de esa estrategia se construyeron cientos de canchas públicas de pasto sintético y espacios de fútbol urbano donde niños y jóvenes podían practicar este deporte de manera gratuita. Al jugar en canchas reducidas, los futbolistas desarrollan desde pequeños un mayor dominio del balón, rapidez para tomar decisiones y capacidad para resolver situaciones bajo presión.

Con el paso de los años, esta red de instalaciones permitió ampliar la base de jugadores y elevar el nivel competitivo desde las categorías infantiles.

Clubes profesionales, asociaciones regionales y la Federación Francesa de Fútbol cuentan con entrenadores y observadores distribuidos por prácticamente todo el territorio, encargados de seguir el desempeño de miles de jóvenes desde las categorías infantiles.

El éxito del sistema francés comenzó a hacerse visible a nivel internacional en el Mundial de 1998

Cuando la selección conquistó su primer título como local, el equipo fue conocido como el “equipo arcoíris” debido a la diversidad de orígenes de sus futbolistas, entre ellos Zinedine Zidane, hijo de inmigrantes argelinos, y Lilian Thuram, nacido en los región francesa de Guadalupe.

Dos décadas después, Francia volvió a proclamarse campeona del mundo en 2018 y alcanzó la final en 2022, confirmando la continuidad de un modelo que ha mantenido un alto nivel competitivo durante varias generaciones.

Además de fortalecer a su propia selección, el sistema francés también nutre a otros representativos nacionales. Muchos futbolistas nacidos y formados en Francia optan por representar a los países de origen de sus familias, lo que explica la presencia de jugadores franceses en numerosas selecciones participantes del Mundial.