Murió el árbitro Rob Dieperink: ¿De qué se le acusó y por qué no participó en el Mundial 2026?

Rob Dieperink El árbitro neerlandés fue hallado sin vida semanas después de quedar fuera de la plantilla oficial de Árbitros para la Copa del Mundo 2026.

Mediante redes sociales, la Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB) dio a conocer la muerte de Rob Dieperink a los 38 años de edad, quien había sido seleccionado como parte del equipo oficial de árbitros del VAR para la Copa del Mundo 2026 antes de ser apartado un mes previo a la competencia de futbol debido a una denuncia por presunto abuso sexual.

Hasta el momento, se desconoce la causa de fallecimiento, sin embargo, la federación resaltó la trayectoria de Dieperink como un árbitro valorado por su compromiso y personalidad, deseando fortaleza a la familia y amistades del silbante neerlandés.

Confirman la muerte de Rob Dieperink, árbitro apartado del Mundial 2026 tras denuncia en Londres

El destacado árbitro de futbol neerlandés e internacional fue hallado sin vida este 13 de julio de 2026 en la calle de su residencia, no obstante, la causa específica de muerte permanece desconocida hasta la redacción de esta nota.

We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.



Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.



Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F — KNVB (@KNVB) July 13, 2026

“Estamos conmocionados y profundamente apesadumbrados por el fallecimiento de Rob Dieperink”, comunicó la Federación Neerlandesa de Futbol a través de su cuentas oficiales en redes sociales, destacando que la noticia representa la pérdida de “un árbitro muy valorado, un colega agradable y comprometido”, señalaron.

Dieperink debutó en la primera división de los Países Bajos en 2017, donde llegó a registrar más de 280 partidos oficiales. Su trayectoria también registra participaciones como oficial de video en torneos continentales como la UEFA.

A su vez, el silbante tuvo un rol destacado en la Eurocopa 2024 y en la final de la Europa League 2023-2024.

¿Cuál fue la acusación contra Rob Dieperink que culminó en su expulsión del Mundial 2026?

El árbitro neerlandés se encontraba en Londres para arbitrar partido entre Crystal Palace y Fiorentina de la Conference League, cuartos de final, cuando la policía local lo arrestó debido a una denuncia por presunta agresión sexual contra un adolescente.

No obstante, tras la investigación llevada a cabo por las autoridades, se concluyó que el caso no reunía las pruebas suficientes para procesar a Dieperink, por lo que la denuncia se archivó de manera definitiva y el neerlandés fue puesto en libertad.

A pesar de que el árbitro cooperó en todo momento con la policía londinense y sostuvo que la acusación era falsa, así como la desestimación posterior del caso, la FIFA mantuvo su postura estricta; de esta manera, Dieperink fue exluido de la lista definitiva de oficiales de VAR seleccionados para la justa futbolera de este año.

“Agradezco el apoyo que he recibido de la KNVB y la forma en que han gestionado este caso. Es una lástima que la FIFA haya decidido no designarme ya para el Mundial; por supuesto, estoy decepcionado por ello”, expresó el silbante neerlandés en una entrevista con el medio De Telegraaf, declarando que la “acusación injusta” lo entristecía enormemente.