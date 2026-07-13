Home Run Derby 2026: ¿cuándo y dónde ver desde México la tradicional competencia de la MLB?

Home Run Derby 2026 El Festival de Jonrones marca el preludio para el Juego de las Estrellas 2026 de la MLB, con ocho bateadores distinguidos como invitados para batirse a duelo en una demostración de poder.

Los aficionados y aficionadas del beisbol dan la bienvenida a uno de los eventos más esperados del Rey de los Deportes, el tradicional Home Run Derby 2026, competencia en la que ocho bateadores dstinguidos de las Grandes Ligas de Beisbol (organización popularmente conocida por sus siglas en inglés, MLB) se enfrentarán para coronar —en una demostración pura de poder— al jugador que conecte la mayor cantidad de jonrones.

Este torneo que reúne a los bateadores más poderosos de la temporada y prepara al público aficionado para el ansiado All-Star Game, juego que reunirá a los mejores peloteros de la Liga Americana y la Liga Nacional; la edición de este año se llevará a cabo el martes 14 de julio, en el Citizens Bank de Filadelfia.

¿A qué hora y dónde ver el Home Run Derby 2026 EN VIVO desde México?

Uno de los eventos más esperados entre las actividades del Juego de Estrellas es el Home Run Derby, cuya edición de este 2026 se realizará este lunes 13 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

8 players. 3 rounds. 1 Liberty Bell chain.



The @TMobile #HRDerby is TONIGHT! 💥



Watch live on Netflix at 8 pm ET with special coverage beginning at 7 pm ET pic.twitter.com/GcfLzqMcZH — MLB (@MLB) July 13, 2026

La competencia contará con el Citizens Bank de Filadelfia como escenario y, a pesar de que no será transmitido por televisión, Netflix, obtuvo un acuerdo para adquirir los derechos de varios eventos de la liga por los próximos tres años, lo que permitirá a sus suscriptores y suscriptoras —tanto de México como del resto de Latinoamérica— acceder a la transmisión global de los mismos.

Por lo tanto, el Home Run Derby 2026 será transmitido en vivo por Netflix para quienes cuenten con una suscripción activa, ya que el evento deportivo no requiere la adquisición de un plan extra ni pago adicional.

A su vez, el torneo podrá ser visto desde televisores inteligentes, computadoras, celulares, tabletas o cualquier dispositivo compatible con la aplicación.

El nuevo formato del Home Run Derby 2026: ¿qué cambió esta edición?

Al igual que ediciones anteriores, el Home Run Derby contará nuevamente con 8 invitados destacados en el bateo, sin embargo, existirá un cambio en el formato predecesor del torneo, ya que sustituirá la suma de jonrones durante un tiempo limitado por una cantidad fija de swings en tres rondas distintas, en el que cada movimiento será contabilizado sin importar si termina en jonrón o no.

La cantidad limitada para cada bateador se dividirá de la siguiente forma:

Primera ronda: 20 swings .

20 . Segunda ronda: 15 swings .

15 . Tercera ronda (Final): 15 swings.

En caso de que un jugador pegue jonrón con su último swing, podrá seguir bateando hasta que no consiga otro cuadrangular.

Para configurar las rondas de la eliminación directa, los cuatro bateadores que avancen a las semifinales, serán reacomodados dependiendo de la cantidad de jonrones que hayan disparado en la primera ronda; por lo tanto, el primer lugar enfrentará al cuarto, mientras que el segundo mejor clasificado se medirá ante el tercer lugar.

Si existe empate en la primera ronda, la distancia del vuelacerca más largo será el criterio para decidir al jugador que pase a la siguiente fase. Por otra parte, en caso de que el empate ocurra durante la semifinal o final de la competencia, los peloteros disputarán una muerte súbita de 3 swings cada uno.

¿Quiénes son los 8 competidores del Home Run Derby 2026?

Ocho jugadores volverán a formar el grupo de competidores para el Home Run Derby, comprendiendo esta edición tanto a superestrellas consolidadas del deporte como talentos jóvenes en una competencia de poder y centrada en la habilidad del bateo.

Longest career HR by @TMobile #HRDerby participants (regular season and postseason):



Willson Contreras - 491’

Kyle Schwarber - 488’

Bryce Harper - 473’

Jac Caglianone - 466’

Junior Caminero - 463’

Jordan Walker - 459’

Munetaka Murakami - 451’

Ben Rice - 435’ pic.twitter.com/zKWcGStJZS — MLB (@MLB) July 13, 2026

Los participantes del Home Run Derby 2026 son:

Kyle Schwarber , de los Philadelphia Phillies y quien lidera la lista con 32 jonrones en la temporada.

, de los y quien lidera la lista con 32 jonrones en la temporada. Ben Rice , New York Yankees , acumulando 29 jonrones y debutante tanto en el Juego de Estrellas como en el Derby.

, , acumulando 29 jonrones y debutante tanto en el Juego de Estrellas como en el Derby. Junio Caminero , Tampa Bays Rays , 28 jonrones; Su cuadrangular más largo alcanzó 463 pies.

, , 28 jonrones; Su cuadrangular más largo alcanzó 463 pies. Jordan Walker , St. Louis Cardinals , con 22 jonrones, quien retorna de un periodo de altibajos en su mejor temporada.

, , con 22 jonrones, quien retorna de un periodo de altibajos en su mejor temporada. Wilson Contreras , Boston Red Sox , 20 jonrones en la temporada y quien también debuta en el Derby este año.

, , 20 jonrones en la temporada y quien también debuta en el Derby este año. Munetaka Murakami , Chicago White Sox , 20 jonrones; el jugador japonés conectó jonrones en sus tres primeros partidos de las Grandes Ligas.

, , 20 jonrones; el jugador japonés conectó jonrones en sus tres primeros partidos de las Grandes Ligas. Jac Caglianone , Kansas City Royals , 15 jonrones en la temporada; mantuvo una racha en junio al conectar seis jonrones en cinco partidos.

, , 15 jonrones en la temporada; mantuvo una racha en junio al conectar seis jonrones en cinco partidos. Bryce Harper, Philadelphia Phillies, quien acumula 20 jonrones en la temporada y quien busca obtener su segundo título del Derby en su propio estadio.

La transmisión del gran evento podrá ser vista únicamente a través de Netflix, ya que no existirán canales de televisión abierta ni por suscripción que cubran el Derby ni el All-Star Game de mañana.