Liga MX: ¿Se va a seguir utilizando el Fan ID para ir a los estadios en el Apertura 2026?

¿Se elimina el FAN ID? Esto dijo la Secretaría Anticorrupción tras multar a la FMF. (Mario Jasso)

Después de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno multara a la Federación Mexicana de Futbol Asociación (FMF) por incumplimientos relacionados con el tratamiento de los datos personales recopilados para generar las credenciales de acceso FAN ID, surgieron dudas entre los aficionados sobre si este sistema seguirá siendo obligatorio para ingresar a los estadios de la Liga MX durante el torneo Apertura 2026.

#ComunicadoBuenGobierno



La Secretaría Anticorrupción y #BuenGobierno impuso una multa de más de 42 mdp a la Federación Mexicana de Futbol Asociación, A.C., por el incumplimiento a la legislación en materia de protección de datos personales en el tratamiento de datos con el… pic.twitter.com/5lIhjDlb1L — Buen Gobierno México 🇲🇽 (@BuenGobierno_mx) July 12, 2026

Hasta el momento, la sanción no considera la suspensión ni la eliminación del FAN ID, lo que implica que hasta el momento, el mecanismo continúa vigente para acceder a los estadios donde se disputan partidos de la Liga MX, Liga de Expansión MX y Liga MX Femenil.

La Secretaría Anticorrupción detectó irregularidades con relación al uso de datos personales

La multa por 42 millones 849 mil 95 pesos fue impuesta al determinarse que la FMF incumplió con varias obligaciones establecidas en la legislación relacionadas con la protección de datos personales.

Entre las irregularidades detectadas, la dependencia concluyó que la Federación no informó de manera adecuada a los aficionados que las fotografías utilizadas para generar el FAN ID constituían datos personales sensibles, lo que impidió que los usuarios conocieran el alcance del tratamiento de su información y tomaran una decisión informada.

Además, la autoridad señaló que la FMF no obtuvo el consentimiento expreso y por escrito de los titulares para tratar dichos datos. En su lugar, únicamente utilizó la casilla de aceptación en su plataforma digital, sin contar con un mecanismo de autenticación que el consentimiento había sido otorgado por el titular de los datos.

¿Qué es el FAN ID y para qué sirve?

Se trata de un identificador único que la FMF implementó de manera obligatoria desde la temporada 2022-2023 para quienes asisten a partidos de la Liga MX. Los aficionados deben registrarse una sola vez proporcionando datos personales y una selfie. Posteriormente, el sistema genera un código QR que contiene la imagen encriptada.

Al ingresar al estadio, los asistentes presentan su código y una cámara realiza una comparación facial entre la fotografía almacenada y la imagen captada en ese momento para validar su identidad antes de permitir el acceso.

El FAN ID continuará siendo uno de los requisitos para ingresar a los estadios

Pese a la sanción económica, el sistema de acceso continua activo, ya que la resolución únicamente sanciona la forma en que fueron tratados y supuestamente desprotegidos los datos personales de los usuarios. La Federación Mexicana de Futbol todavía cuenta con los medios de defensa previstos en la legislación para impugnar la resolución administrativa si así lo considera.