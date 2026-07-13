Semifinales mundialistas

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Llegaron los cuatro mejores equipos de este torneo y de los últimos años en el futbol mundial. Las semifinales soñadas por casi todos.

Del uno al cuatro del ranking FIFA, las mejores plantillas y los mejores jugadores de las ligas más importantes del planeta.

Francia, el rival a vencer

Francia ha demostrado una potencia extraordinaria a la ofensiva, atacando con cuatro talentos sensacionales que lucen imparables. Si no aparece uno, lo hace otro. Uno es considerado el mejor jugador del mundo, otro es el actual Balón de Oro y otro más es candidato a conquistar ese reconocimiento en este 2026. Por donde se le vea, ha sido el mejor equipo del torneo.

Para mí, está por encima de los otros tres cuando pienso en una final.

Todavía pueden dar más

De los demás equipos veo que aún no han alcanzado su punto más alto. Tienen jugadores de los que sabemos que todavía pueden ofrecer más y ya solo les queda un partido para demostrarlo. Sin embargo, la exigencia ahora es mucho mayor.

Serán dos grandes encuentros, pero en el primero, el del martes, veo a Francia ligeramente superior por lo antes mencionado, aunque España sabe cómo jugarle a los franceses y, por supuesto, será un gran partido.

La otra semifinal, cargada de historia

La segunda semifinal la veo mucho más pareja, con un componente político y social importante, sobre todo del lado de Argentina y su afición. Para los seguidores albicelestes no es un partido más, y todos sabemos cómo viven y sienten el futbol. Desde el inicio del Mundial, la afición argentina soñaba con enfrentar a Inglaterra; ahora la tienen enfrente.

Cantan “el que no salte es un inglés”, en sus cánticos mencionan constantemente la Guerra de las Malvinas y la afrenta que representó para ellos, además de pedir revancha en la cancha por sus soldados caídos en ese conflicto.

Que el futbol sea el protagonista

Ojalá todo quede dentro del terreno de juego y se resuelva de manera legal, sin polémicas; aunque, honestamente, por cómo se ha desarrollado el torneo, eso parece imposible. Ambos equipos han estado involucrados en jugadas cuestionables que les han favorecido.

Lionel Scaloni pidió que no se hable de nada más que de futbol. Ojalá se quede en eso.

Duelo de estrellas

Harry Kane contra Julián Álvarez, o Lionel Messi contra Jude Bellingham.

Nos esperan dos semifinales espectaculares. Ojalá se decidan en la cancha y que las polémicas, porque seguramente las habrá, no deriven en actos de violencia en las tribunas o en las ciudades.

Mi final es Francia contra Argentina. Se repetiría la de Qatar 2022.

¿Para ti, cuál será la final?