Mundial 2026: ¿Cuáles son las finales que se han repetido en la historia del torneo?

Mundial 2026 ¿Se repetirá Argentina vs Francia? (EFE)

Ante la posibilidad de que Argentina y Francia se enfrenten por segunda vez consecutiva en la final del Mundial 2026,surge la pregunta de cuáles son los equipos que en más veces han disputado el trofeo en la mayor justa futbolística. Estas son las ocasiones en que algo así sucedió.

¿Qué equipos se han enfrentado más de una vez en el Mundial?

En las 22 ocasiones que se ha jugado el torneo, sólo cuatro equipos se han estado cara a cara de manera repetida en el partido final de la justa.

El primero par de equipos enfrentarse, llamado “El clásico del mundo”, son Brasil e Italia, quienes se encontraron por primera vez en 1970. Aquella ocasión la Canarinha se impuso 4-1 sobre La Azul. Los italianos volvieron a chocar con su oponente en 1994, para perder de nuevo en penales debido a intento fallido de Roberto Baggio, quien otorgó al Scratch su cuarto campeonato.

La otra rivalidad mundialista es entre Argentina y Alemania, quienes han disputado la sorprendente cantidad de tres finales desde su primer encuentro en 1986. En aquella ocasión, con Diego Maradona a la cabeza, La Albiceleste se coronó como campeona 3-2. El Mannschaft regresó para vengarse tan sólo cuatro años más tarde, superando al rival sudamericano 1-0 en un partido arbitrado por el mexicano Edgardo Codesal. El enfrentamiento más reciente se presentó en 2014, donde los teutones repitieron el marcador de 1-0 de 1990 en tiempo extra.

De llegar tanto Francia como Argentina a la final, marcaría la segunda ocasión en que esto sucede de forma consecutiva. El último duelo entre ambas selecciones resultó en la tercer copa para los argentinos. El juego terminó empatado 3-3 en tiempo extra y se definió en penales, donde los franceses fueron derrotados 4-2. Mientras que los Bleus buscan su tercer título este año, los Albicelestes apuntan a conseguir el cuarto.

La posibilidad de este duelo se definirá los días 14 y 15 de julio cuando Argentina enfrente a Inglaterra y Francia a España en las semifinales del torneo. La final se jugaría el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.