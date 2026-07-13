Patricio González conquista Austria y celebra su primera victoria en GB3

PODIO. Con este resultado, González también obtuvo su primer podio dentro del campeonato y encabezó el 1-2 de VRD Racing.

Patricio González consiguió este domingo su primera victoria en el GB3 Championship, luego de imponerse en la tercera y última carrera del fin de semana disputada en el Red Bull Ring, en Austria.

Al volante del monoplaza de VRD Racing, el piloto mexicano tomó el liderato desde la primera curva y mantuvo el control de la competencia hasta recibir la bandera a cuadros, pese a dos reinicios provocados por la salida del Safety Car.

Dominio total de VRD Racing

Con este resultado, González también obtuvo su primer podio dentro del campeonato y encabezó el 1-2 de VRD Racing, seguido por su compañero Nikita Bedrin. El británico Leon Wilson, de Arden Motorsport, completó el podio.

La victoria representó además el cierre de un fin de semana perfecto para VRD Racing, equipo que ganó las tres carreras disputadas en el trazado austríaco.

“Esta victoria es de las más especiales que voy a tener en GB3, porque es la primera que consigo en el campeonato y también mi primer podio”, afirmó Patricio González.

Una maniobra decisiva desde la arrancada

La competencia comenzó con los hermanos Rodrigo González y Patricio González ocupando la primera fila de la parrilla invertida. Rodrigo arrancó desde la pole position y Patricio desde el segundo lugar, pero este último aprovechó la salida para colocarse al frente desde la primera curva.

A partir de ese momento, el mexicano administró la ventaja y defendió la primera posición durante una carrera marcada por dos neutralizaciones y una segunda vuelta de formación, situación que redujo el tiempo efectivo de competencia.

La mira puesta en Silverstone

“El mayor reto fue mantener la distancia con mi hermano y con el coche que venía detrás. Sentí que el triunfo podía ser posible desde la primera vuelta, cuando conseguí pasar al primer lugar en la primera curva”, explicó el piloto mexicano.

Mientras tanto, Rodrigo González se mantuvo en la lucha por los primeros puestos hasta la última vuelta, cuando un contacto le impidió concluir la carrera. Tras este resultado, Patricio González se ubica en el quinto lugar del campeonato y buscará acercarse al Top 3 durante la segunda mitad de la temporada.

“En tres semanas volveremos a competir en Silverstone. Mi objetivo es avanzar al Top 3 del campeonato y seguir progresando en mi manejo y desarrollo como piloto”, señaló.

La siguiente ronda del GB3 Championship se disputará los días 1 y 2 de agosto en Silverstone, Reino Unido.