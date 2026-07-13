Selección Mexicana Femenil Selección Mexicana Femenil: filtran el uniforme con el que buscarán su lugar en el Mundial de Brasil 2027 (Cuartoscuro)

El diseño de la indumentaria que utilizará la Selección Nacional de México Femenil durante el Mundial de la FIFA Brasil 2027 ha quedado al descubierto, se revelaron los primeros detalles visuales de la camiseta de la selección femenil, la cual rompe con los esquemas tradicionales y apuesta por una propuesta repleta de identidad local y nostalgia de marca.

El lanzamiento oficial de esta indumentaria por parte de Adidas está previsto para realizarse en torno al mes de marzo de 2027.

¿Cómo es el diseño y los colores de la nueva playera?

La camiseta alternativa para la justa mundialista destaca por una composición cromática llamativa y texturas continuas en toda la prenda.

El jersey rompe con los tradicionales uniformes blancos o rojos de visitante, adoptando una base rosa encendido. Toda la superficie de la tela está adornada con un patrón floral continuo en un tono rosa más oscuro, otorgándole textura y profundidad visual a la prenda.

El regreso de los elementos retro y corporativos

Una de las mayores novedades de las equipaciones de Adidas para el Mundial Femenil 2027 es la inclusión de elementos clásicos que apuestan por la nostalgia del consumidor.

La playera sustituye el logotipo moderno de Adidas en el pecho (derecho) para incorporar el icónico trébol retro (Trefoil), una estrategia de diseño que la marca alemana ya implementó en las playeras de visitante del torneo masculino de 2026.

En el lado izquierdo del pecho se aprecia un diseño minimalista de inspiración retro del águila mexicana, acompañado de la palabra “MÉXICO” en la parte inferior.

La Selección Mexicana Femenil busca el pase al Mundial 2027

El camino definitivo para la Selección Mexicana Femenil está trazado. La Concacaf ha definido las llaves de la Ronda Final que se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre de 2026 en Texas, donde se repartirán cuatro boletos directos para el Mundial de Brasil 2027.

El combinado tricolor dirigido por Pedro López se jugará la vida el próximo sábado 28 de noviembre al enfrentar a Haití en los Cuartos de Final; una victoria en este encuentro sellará de forma automática su pasaje mundialista. De avanzar, el Tri buscará el boleto en las Semifinales contra el ganador de la serie entre Canadá y Panamá, con la mira puesta en coronarse en la Gran Final programada para el 5 de diciembre en el Shell Energy Stadium de Houston.