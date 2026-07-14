Alexander Sørloth recibe amenazas de muerte tras partido eliminatorio contra Inglaterra

Alexander Sørloth Delantero noruego recibe amenazas de fanáticos tras eliminación. (@asorloth)

Alexander Sørloth, delantero de la Selección de Noruega, ha sido el objeto de amenazas y mensajes de odio debido a una jugada que realizó durante el partido entre Noruega e Inglaterra en cuartos de final de este Mundial 2026.

¿Qué sucedió con Alexander Sørloth, jugador de Noruega?

El sábado pasado la Selección de Noruega enfrentó a Inglaterra para determinar cuál de los dos equipos avanzaría a semifinales. Los Vikingos Rojos llevaban la delantera 1-0 y pudieron haberla extendido durante una jugada durante una jugada en la que Sørloth avanzó con el balón hasta la meta del equipo contrario. Al enfrentarse con varios defensas, su compañero Erling Haaland pidió la asistencia ya que se encontraba casi descubierto. Sin embargo, Sørloth decidió continuar por su cuenta, lo cual resultó en una pérdida de posesión. A su compañero se le vio decepcionado de haber perdido la oportunidad de anotar.

Conforme el partido avanzó, los noruegos perdieron la ventaja contra sus oponentes y el partido terminó 2-1 a favor de los ingleses. Fanáticos insatisfechos con el resultado señalaron casi de inmediato la jugada de Sørloth como un punto definitorio que pudo haber cambiado las cosas, y la culpa llovió sobre el delantero.

This angle of Sørloth ignoring Haaland. The reaction from Haaland says it all man. He was frustrated and disappointed, just like the rest of us. pic.twitter.com/i1sf0SjAH7 — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) July 12, 2026

Desde entonces, según ha confirmado su pareja Lena Selnes, el delantero ha recibido amenazas de muerte y mensajes que lo incitan al suicidio. Subió fotos a sus redes donde se leen los mensajes, y señaló el odio, paralelo a la alegría, que pueden traer estos eventos.

El entrenador del equipo, Stale Solbakken, también se unió a condenar el incidente como un hecho “trágico” y diciendo cómo él recomienda a los jugadores permanecer alejados de las redes sociales.

Sobre el incidente que provocó todo, el futbolista aseguró que hizo todo lo posible por asistir a su compañero, pero que se vio atrapado en la jugada y determinó que la mejor opción era tomar el tiro.

La ola de comentarios se presentaron a pesar de la supuesta red de seguridad con que la FIFA protege a sus jugadores en redes sociales. El Servicio de Protección de Redes Sociales (SMSP) permite que el feed de sus jugadores, junto con el de familiares de los mismos, permanezca libre de este tipo de contenido de odio.