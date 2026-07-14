América: ¿Dónde comprar y cuánto cuesta el nuevo jersey de las Águilas?

América Las Águilas del América afinarán los últimos detalles previo a su debut en el Apertura 2026. (@ClubAme)

Las Águilas del América ya están casi listas para encarar el Apertura 2026, con nueva administración, sin refuerzos de calidad, pero con nuevo plumaje, el cual ya está a la venta en diversos puntos para todos los fans azulcremas.

¿Cómo es el nuevo jersey del América para el Apertura 2026?

De esta forma, América se alista para iniciar el torneo Apertura 2026 de la Liga MX y la temporada 2026-27, ya presentaron sus playeras para la temporada sin un evento especial y ahora la institución ya lo puso a la venta para todos los interesados.

En redes sociales, América presentó su playera oficial como local, para la temporada que inicia y tiene algunas novedades, además que su precio también está en una media de lo que cuestan las playeras.

A cinco días del inicio del torneo, las Águilas tienen todo listo para el arranque de su participación, en la que enfrentarán a Querétaro de visitante y ahí estrenarán su plumaje.

Así también, la nueva playera del América tiene los colores tradicionales del club con la base en amarillo y crema, vivos en azul y rojo, con tres rayas de adidas, además de un short azul, el escudo al centro y otros detalles en el cuello, la cual la hacen distinta a modelos anteriores.

Amarillo inigualable. Color hecho para ser local en cualquier cancha. 🦅💛



Disponible en @AmeShopMx y @adidasMX.



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Las calcetas serán en azul, al igual que el short, mientras que el escudo se dibuja en grande al fondo de la playera, por lo que este detalle también hace resaltar al equipo.

El jersey se puede comprar en la página oficial del América, además de otros establecimientos de prestigio como Innovasport o Tiendas Martí.

¿Cuánto cuesta el jersey del América para el Apertura 2026?

La playera tiene un precio de $2,999 pesos en versión jugador, tanto para hombres como para mujeres o $3,199 en manga larga, un modelo que seguramente será de los más vendidos.

Por otra parte, la versión de aficionados hay dos precios, $2,199 con manga larga y $1,999 con diseño de manga corta, por lo que si no se tiene el monto por la versión de jugador, es un buen precio para el consumidor final.

La grandeza continúa, adidas y Club América presentan el jersey home para 2026-2027 rumbo al 110 aniversario. 💙💛



Disponible en @AmeShopMx y @adidasMX. 🦅



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Un detalle es que hay un diseño arriba de la cintura, para mujeres, con un valor de $1,799, el cual seguramente será de los más vendidos.

Por otra parte, América y adidas pusieron a la venta un diseño para niños, que tiene un costo de $1,699, por lo que hay modelos para todos los fans.