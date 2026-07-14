Argentina vs. Inglaterra: ¿Quién llega como favorito en los momios a las Semifinales del Mundial 2026?

Argentina Lionel Messi va por el liderato de goleo en solitario ante Inglaterra. (EFE)

Inglaterra y Argentina luce como uno de los duelos más vistosos del Mundial 2026, Messi busca el título de goleo, además que la albiceleste quiere el Bicampeonato y buscarán el pase al Gran Juego ante la Selección de la Rosa.

Además, un detalle con el que luchará Inglaterra es que ningún técnico extranjero con una Selección ha ganado el título, por lo que Thomas Tuchel buscará romper con esta maldición.

Por otra parte, Argentina llegó también como el número 1 del ranking de FIFA al torneo, pero ninguna Selección que llegó en este lugar logró alzar el título, por lo que Messi también tiene en sus pies el poder de romper con la maldición del Mundial.

Inglaterra vs. Argentina: ¿Quién ha ganado más juegos entre ambos?

En duelos directos, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en cinco ocasiones, donde hay tres triunfos para los ingleses, una derrota y un empate, el cual se definió en penales por 4-3 a favor de los pamperos en Francia 1998.

Por otra parte, contando duelos amistosos y de otros torneos, Argentina e Inglaterra se han enfrentado en 14 ocasiones, por lo que son viejos conocidos en la cancha.

La marca es de seis victorias para el combinado europeo, tres triunfos para la Argentina y cinco empates, por lo que los ingleses son favoritos en este tipo de encuentros.

Estos son los resultados de los 14 juegos en que se enfrentaron Argentina vs. Inglaterra:

Inglaterra 2-1 Argentina (Amistoso 1951).

Argentina 0-0 Inglaterra (Amistoso 1953).

Inglaterra 3-1 Argentina (Copa Mundial 1962).

Argentina 1-0 Inglaterra (Amistoso 1964).

Inglaterra 1-0 Argentina (Copa Mundial 1996).

Inglaterra 2-2 Argentina (Amistoso 1974).

Argentina 1-1 Inglaterra (Amistoso 1977).

Inglaterra 3-1 Argentina (Amistoso 1980).

Argentina 2-1 Inglaterra (Copa Mundial 1986).

Inglaterra 2-2 Argentina (Amistoso 1991).

Argentina 2-2 Inglaterra (4-3 Penales, Copa Mundial 1998).

Argentina 0-0 Inglaterra (Amistoso 2000).

Argentina 0-1 Inglaterra (Copa Mundial 2002).

Inglaterra 3-2 Argentina (Amistoso 2005).

Argentina vs. Inglaterra, ¿Quién es favorito en los momios?

Por otra parte, los momios favorecen a la Selección de Inglaterra en el juego, ya que paga +166, mientras que la Argentina paga +195 y el empate da +190.

De esta forma, Inglaterra es favorito en los momios para avanzar, históricamente ha sido superior a Argentina, pero Messi quiere consagrarse como el mejor jugador de toda la historia si los pamperos ganan otro Mundial.