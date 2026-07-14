Mundial 2026: ¿Con qué playera jugará Argentina ante Inglaterra en las Semifinales?

FIFA World Cup 2026 - Argentina training session Lionel Messi se relaja previo al duelo en Semifinales ante Inglaterra. (RONALD WITTEK/EFE)

La Selección de Argentina está lista para encarar su duelo ante Inglaterra, Lionel Messi va por otra hazaña en el Mundial 2026 y por el liderato de goleo en solitario, por lo que portará junto a su combinado una casaca clásica para el duelo que marca la antesala a la gran Final.

¿Con qué uniforme jugará Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026?

De esta forma, Argentina ya sabe qué playera utilizará para este importante duelo que definirá al equipo que juegue la gran Final, además que Inglaterra es una de las Selecciones que suele enfrentar en este tipo de competencias.

Ojo, Argentina no portará la clásica albiceleste para el duelo ante la Inglaterra de Harry Kane, sino que portará al azul que es muy parecida a la que usó en el Mundial de México 1986.

Esa playera la utilizó Diego Armando Maradona cuando hizo la famosa “Mano de Dios”, además del gol que es considerado uno de los mejores en la historia de los Mundiales, donde dejó atrás a todo el equipo inglés para marcar.

Argentina usará ante Inglaterra un jersey que se hizo famoso en México

Así también, ese famoso jersey es el que se hizo en Tepito, ya que la Selección de Argentino los mandó a manufacturar en un local especializado en ‘ponchados’ del Barrio Bravo y que es uno de los más recordados en competencias.

Así también, esta playera ha tenido algunas reediciones pero ya con una marca, ya que las que se compraron en Tepito eran de manufactura casera.

De esta forma, Argentina saltará al campo del Atlanta Stadium con la camiseta azul, esa que vio brillar a Maradona y con la cual Messi podría consagrarse para llegar a la Final como el máximo romperredes.

Por otra parte, la Selección de Inglaterra, que está en su cuarta Semifinal en la historia de esta competencia, saldrá con su uniforme en color blanco.

¿Cómo y dónde ver el Inglaterra vs. Argentina?

El juego entre Argentina e Inglaterra lo podrás ver EN VIVO a través de Azteca 7, Canal 5, VIX y VIX Premium. El partido inicia en punto de las 13:00 horas.

Además, Argentina va por la historia, ya que Messi quiere el liderato de goleo en solitario, el cual disputa con Kylian Mbappé.