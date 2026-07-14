Selección de fútbol de España ¿Cuándo juega España la final del Mundial? Fecha y horario (EFE)

¡La Furia Roja está en la Gran Final! En un partido cardiaco y ante uno de los rivales más imponentes de todo el torneo, la selección de España logró derribar al titán europeo, Francia, eliminándolo a tan solo un paso de la gloria de la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

¿Cuándo y dónde se juega la Gran Final del Mundial 2026?

Prepara la botana y agenda la fecha: el partido que definirá al nuevo campeón del mundo se disputará este domingo 19 de julio de 2026. El escenario para este histórico enfrentamiento será el imponente Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), el cual se vestirá de gala para albergar la clausura de la justa mundialista.

Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 Sede: Estadio de Nueva York/Nueva Jersey

¿A qué hora empieza la Final en México?

El silbatazo inicial de la Gran Final de la Copa del Mundo sonará en punto de las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde ver la Gran Final en vivo?

Para fortuna de toda la afición en territorio mexicano, el partido por el título contará con una cobertura espectacular y opciones para todos los gustos, tanto en televisión como en plataformas digitales:

Televisión Abierta: La transmisión en vivo y gratuita será a través de Canal 5 y Azteca 7 .

La transmisión en vivo y gratuita será a través de y . Televisión de Paga: También se podrá sintonizar mediante las pantallas de TUDN .

También se podrá sintonizar mediante las pantallas de . Streaming: Si prefieres verlo desde tu celular, tableta o televisión inteligente, podrás seguir cada jugada por la plataforma de ViX.

Con el boleto asegurado para la selección de España y a la espera de conocer a su rival, que saldrá del emocionante duelo entre Argentina e Inglaterra, todo está listo para el último encuentro que definirá al campeón que se llevará a casa la gloria de la Copa del Mundo 2026.