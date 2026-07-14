“No estuvimos a la altura de una semifinal mundial”: Kylian Mbappé

FIFA World Cup 2026, Francia-España. Kylian Mbappé reconoció que no jugaron el partido que querían, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general. (Agencia EFE)

Con la decepción en el alma, Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa, fue crítico con el desempeño de su equipo, tras perder (0-2) ante España la semifinal del Mundial, consideró que no estuvieron “a la altura” a nivel técnico ni a la hora de contrarrestar el juego de España.

“No jugamos el partido que queríamos, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en cuanto al nivel general que mostramos. Cuando no haces lo que tienes que hacer en una semifinal de un Mundial, no ganas. España se mantuvo fiel a su plan de juego. La idea era presionarles arriba para evitar que se acomodaran, pero no lo conseguimos. Hubo demasiados errores. No supimos cómo hacerles daño”, dijo a la televisión francés M6.

“Con la presión que ejercimos, siempre nos encontramos tres contra dos en el centro del campo, y contra España, eso ya es complicado. Fabián y Rodri tuvieron mucho tiempo para jugar. Cuando recuperábamos el balón, técnicamente no estuvimos a la altura de una semifinal de un Mundial. Cuando sumas todo eso, el resultado es la derrota”, completó.

Solo cerca de su tercera semifinal consecutiva

Además, Mbappé mostró su decepción por no haber podido alcanzar su tercera final consecutiva de un Mundial.

“Como todos, mucha decepción. Era un sueño para nosotros llegar a la final, darle a nuestro país esta oportunidad de soñar, de hacer historia. Ahora es algo que tenemos que afrontar. Hay una enorme decepción, no puedo expresarlo con palabras. Tendremos que recuperarnos. El futbol no espera a nadie”, aseguró.

Didier Deschamps: “Debimos ponérselo más difícil a España

El seleccionador francés Didier Deschamps afirmó que debieron, “haber dado el máximo y no ha sido el caso” en el partido celebrado en Arlington.

“Sabíamos que España defiende bien, dejó poco espacio y, si el nivel técnico es más bajo que en otros partidos no podíamos ganar. Si a nivel técnico y defensivo no estamos a la altura no podemos ganar”, dijo.

“Se han podido cometer errores por el contexto, para algunos jugadores es su primera semifinal. No dominamos el juego que queríamos desplegar. No hay que echar por la borda lo que hicimos, pero teníamos que habérselo puesto más difícil a España y dar el 100 por ciento del nivel técnico y físico”, añadió el seleccionador francés, que dijo que no fue falta de ambición, pero que hubo cosas que no se hicieron bien.

Didier Deschamps dejará la selección francesa tras el Mundial 2026.