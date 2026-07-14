Luis de la Fuente quiere enfrentar a Argentina en la final del domingo

FIFA World Cup 2026. Luis de la Fuente dio clases a Scaloni, cuando el argentino se estaba sacando el título de entrenador en el curso de la Real Federación Española de Futbol. (EFE)

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, dijo tras ganar a Francia en la semifinal del Mundial, que le gustaría jugar la final el domingo con Argentina, por la amistad que le une con el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni.

De la Fuente que dio clases a Scaloni, cuando el argentino se estaba sacando el título de entrenador en el curso de la Real Federación Española de Futbol, afirmó en conferencia de prensa que cualquiera de los dos, Inglaterra o Argentina, será muy duro, porque las dos semifinales podían ser “una final anticipada”.

“Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores del ranking FIFA, por primera vez en la historia”, remarcó.

El rey Felipe VI Felicia a De la Fuente

El técnico también comentó que le llamó el rey Felipe VI para felicitar a todo el equipo, tras clasificarse a la final del Mundial 2026.

“Es un gran orgullo que nuestro rey nos llame y se preocupe y nos anime constantemente. Ser los artífices de la alegría de un país entregado en la calle, con una generación que tiene una actitud encomiable”, dijo en la conferencia de prensa.

“Vamos a disfrutarlo, queda el paso más difícil, hay que mejorar y en eso estamos”, añadió.