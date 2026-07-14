¿Dónde y cómo ver EN VIVO el GP de Bélgica de Fórmula 1?

Sergio Checo Pérez 'Checo' Pérez quiere mejorar en un circuito que es complicado para todos los pilotos de F1. (EFE)

Sergio ‘Checo’ Pérez busca un resultado positivo este fin de semana, el Gran Premio de Bélgica en Spa Francorchamps es el sitio ideal para lograr trascender nuevamente en la Fórmula 1 y aquí te decimos dónde ver EN VIVO la carrera.

‘Checo’ Pérez busca puntos en el Gran Premio de Bélgica

Todo México quiere ver a ‘Checo’ Pérez en la pista de nueva cuenta, en Bélgica, el piloto tricolor tiene un gran historial y esto puede cambiar el rumbo de la temporada de Cadillac, la cual ha sido principalmente de aprendizaje.

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa con una de las carreras más esperadas del calendario, para muchos pilotos, este circuito es considerado uno de los trazados más desafiantes y emblemáticos de este deporte.

Luego de la carrera en el circuito de Silverstone, las escuderías llegan a Bélgica para afrontar la décima fecha del campeonato, hay curvas complicadas y los pilotos tienen que esforzarse al máximo.

De esta forma, el Gran Premio de Bélgica se celebrará del 17 al 19 de julio de 2026, en el circuito de Spa-Francorchamps, ubicado en la región de las Ardenas belgas.

¿Cuáles son los horarios del GP de Bélgica en México?

Estos son los horarios del GP de Bélgica 2026, todos en el tiempo del centro de México:

Viernes 17 de julio

Práctica Libre 1: 5:30 horas.

Práctica Libre 2: 9:00 horas.

Sábado 18 de julio

Práctica Libre 3: 4:30 horas.

Clasificación: 8:00 horas.

Domingo 19 de julio

Carrera: 7:00 horas.

¿Dónde ver el GP de Bélgica 2026?

La carrera en Bélgica será seguida por millones de mexicanos, los cuales quieren ver en acción a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien va por puntos.

Así, la señal en México del Gran Premio de Bélgica podrá seguirse en vivo a través de FOX Sports, el streaming de F1 TV Pro y en Disney+ Premium.