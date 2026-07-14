España, magistral

Mundial de la FIFA 2026: Francia - España Con una ocupación impecable del terreno de juego y ayudas solidarias, España desactivó por completo a una Francia irreconocible. (Lavandeira Jr/EFE)

Con una soberbia actuación colectiva y goles de Oyarzabal y Pedro Porro, la selección de Luis de la Fuente tumba 2-0 a los galos en Arlington y espera en la final del Mundial al ganador del choque entre Argentina e Inglaterra.

La Roja ya puede presumir de otra generación dorada. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente firmó una actuación para la historia en el estadio AT&T de Arlington, demostrando una efectividad letal para dejar en la cuneta al rival que más asustaba del torneo. España se clasificó a la final del Mundial 2026 tras vencer con autoridad 2-0 a Francia, arruinándole por completo el día de su fiesta nacional y asegurando su boleto para la gran cita del próximo domingo en el MetLife.

Bajo la atenta mirada desde la grada de leyendas como Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos y Xavi Hernández —los héroes de Sudáfrica—, este plantel demostró que no necesitó ni la versión más brillante de Lamine Yamal para dominar el encuentro. El mérito radica en la enorme lección táctica de Luis de la Fuente, quien ha sabido moldear un grupo sólido, respaldado por la personalidad de los jóvenes y la firmeza del estratega para tomar decisiones complejas a lo largo del certamen.

Golpes de autoridad y orden táctico

El plan español funcionó a la perfección: anular el tremendo repertorio ofensivo de la selección francesa. En lo que ya se convirtió en un clásico moderno de las rondas definitivas, el encuentro se decantó para el bando que cometió menos errores. Al minuto 22, Mikel Oyarzabal no perdonó desde el punto penal tras una genialidad de Lamine Yamal, quien provocó la falta de un descolocado Lucas Digne, decretando el 1-0 con su quinto tanto de la competencia.

Con una ocupación impecable del terreno de juego y ayudas solidarias, España desactivó por completo a una Francia irreconocible que, para colmo, perdió por lesión a William Saliba en la primera mitad. El tridente galo conformado por Mbappé, Dembélé y Olise fue completamente anulado, al grado de que Kylian Mbappé apenas pudo inquietar en una ocasión a un Unai Simón que estuvo sumamente atento jugando como líbero fuera de su área.

Sentencia de oro y pasaporte a Nueva Jersey

Para la parte complementaria, las modificaciones de Didier Deschamps no surtieron efecto ante el orden ibérico. Al contrario, antes de la hora de juego, Pedro Porro fusiló a Mike Maignan tras una pared magistral con Dani Olmo al minuto 58. El 2-0 en el marcador reflejó una distancia que, más allá de los números, se sintió insalvable por las sensaciones futbolísticas que transmitían ambos conjuntos sobre el césped.

Francia careció de alma y argumentos para hilvanar una remontada, e incluso la frustración se hizo evidente en el cierre con un feo codazo de Mbappé sobre el guardameta español. De la Fuente aprovechó los minutos finales para rotar el banquillo y premiar a hombres como Pedri, Merino y Nico Williams ante el júbilo de la grada. Ahora, España espera rival de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, con la mente fija en bordarse la segunda estrella en el pecho.