Muerte del luchador PAC de AEW: ¿Qué se sabe sobre la causa de su fallecimiento?

Bnejamin Satterley "PAC". La muerte del luchador fue anunciada el domingo 27 de septiembre por medio de la empresa AEW, en donde luchaba. (@AEW/X)

La noticia sobre el fallecimiento del luchador Benjamin Satterley, mejor conocido como PAC y Neville (en su etapa en WWE) tomó por sorpresa a los aficionados de la lucha libre y el wrestling mundial. Esto debido a que la muerte del británico llegó un día después de su participación en el evento de AEW All Out, en donde además de participar en el último segmento al salir a atacar a Will Ospreay junto a su facción “The Death Riders”, también luchó contra el mexicano Andrade El Ídolo, quien alguna vez fue La Sombra.

¿Qué se sabe del fallecimiento del luchador PAC?

Según reportes del medio TMZ, el luchador PAC fue hallado desplomado dentro de su vehículo a las afueras de un restaurante en Illinois, estado en el que se llevó a cabo el evento de lucha en la NOW Arena ubicada en Hoffman Estates.

Asimismo, el médico forense del condado de Cook informó que la causa de muerte se encuentra pendiente de determinar, pues se requieren pruebas adicionales, mismas que podrían tomar varias semanas para estar listas. También se comunicó que el día de hoy 28 de septiembre se le realizó una autopsia al cuerpo del luchador.

¿Quién era PAC y qué hacía un día antes de su muerte?

Benjamin Satterley era un luchador de Newcastle, Reino Unido, quien basaba su estilo de lucha en movimientos acrobáticos y directos, los que brindaban brutalidad y espectacularidad a sus lances, golpes y llaves con las que se robaba la atención del público, entre admiración e incredulidad. Su lance desde la tercera cuerda, la Red Arrow, después conocida como Black Arrow en AEW y su llave The Brutalizer eran sus armas más brutales con las que conquistó títulos, defendió los mismos y ganó incontables batallas dentro del ring.

Se encontraba trabajando para la empresa All Elite Wrestling (AEW) desde 2019, en donde conquistó los títulos de tríos en dos ocasiones. La primera con el equipo del Death Triangle junto a Penta y Rey Fénix y la segunda con los Death Riders, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta. También se convirtió en el campeón inaugural del Campeonato Internacional de AEW en el evento Forbidden Door de 2022. 24 horas antes de su muerte, había luchado contra el mexicano Andrade en el evento All Out, en donde el nacional se llevó la victoria en una gran lucha, misma que se convirtió la última del británico Benjamin Satterley.

Contó con un paso por WWE del 2012 al 2017, trabajando bajo el nombre de Adrian Neville, después acortándolo solo a Neville, teniendo su mejor momento en la marca de desarrollo NXT. Ahí fue dos veces campeón de parejas y una vez Campeón de NXT. A su vez, conquistó dos veces el Campeonato Crucero de WWE y estuvo a punto de ser Campeón Mundial de Peso Pesado de WWE en una lucha ante el entonces campeón Seth Rollins el 3 de agosto de 2015, en una lucha de reto abierto que los fanáticos de “el hombre al que la gravedad olvidó”, recordarán por siempre por Neville haber estado tan cerca de ganar la contienda.

El periodista Sean Ross Sapp, cuenta además en redes sociales, que el nombre del evento de AEW “Full Gear”, es derivado de un sketch en el canal de YouTube “Being The Elite”, en el que el luchador Adam “Hangman” Page aparece queriéndose presentar a eventos sociales con su equipamiento de lucha completo, es decir en full gear en inglés, al igual que lo hacía PAC. La escena terminaba con el ahora luchador de WWE, Cody Rhodes, diciéndole que a PAC le quedaba bien hacerlo precisamente por su físico. Posteriormente, este término sería acuñado para el evento de AEW, siendo indirectamente una inspiración del oriundo de Newcastle, Reino Unido.