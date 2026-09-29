Ni verde, ni negro: de este color será el uniforme para centenario de la Selección Mexicana

Selección de México Adidas probablemente lanzará un jersey conmemorativo el próximo año por centenario del Tri. (Wikipedia Commons)

Adidas sacará una playera conmemorando el centenario de la Selección de México. Algunos han especulado cómo será el diseño, señalando ediciones pasadas de la marca.

¿Cómo será playera por centenario de la selección mexicana?

Todo apunta a que, como ha hecho con otras selecciones, Adidas rendirá tributo al centenario de la Selección de México, según reportan medios como Footy Headlines. Esto ha llevado a fanáticos a pensar cómo será la playera.

Aficionados y conocedores del deporte han especulado que el jersey asemejará a aquellos utilizados por la selección mexicana durante sus primera décadas, el cual era de un color entre borgoña y guinda. La especulación se basa en las ediciones conmemorativas que la marca ha fabricado para otras selecciones. Para equipos como Japón o Escocia, Adidas ha replicado el diseño de los primeros kits en la historia de las selecciones para crear un diseño con características modernas que haga homenaje a sus raíces.

¿Cómo era la playera original de la selección mexicana?

Desde que mineros ingleses llegaron a Real del Monte en 1824 y trajeron con ellos el futbol de asociación, el deporte no ha dejado México. Tendrían que pasar casi cien años desde aquella fecha, sin embargo, para que el país lo adoptara como deporte nacional, pues previamente era jugado en su mayoría por extranjeros.

El primer partido de la Selección de México fue contra Guatemala en diciembre de 1923 en el Parque España de la Ciudad de México, en el cual el conjunto nacional salió victorioso 2-1. Aunque el país ya contaba con un equipo, pasarían todavía unos años más para que el deporte terminara de profesionalizarse.

En 1927 se consolida lo que hoy conocemos como la Federación Mexicana de Futbol (FMF). El primer partido de México bajo este nuevo esquema vino ese año contra España, donde empató 3-3. Un par de años más tarde la FMF se une a la FIFA y en 1930 México disputa su primer Mundial, el primero además de la historia, en Uruguay.

Durante todos esos años formativos, los seleccionados nacionales portaban las playeras color borgoña. La icónica verde, que hoy es sinónimo de apoyo incondicional al Tricolor, no aparece hasta 1958. Fue con la borgoña, de hecho, que la selección obtuvo su primera victoria en un Mundial, cuando derrotaron a Chequia 3-2 en 1962.

Es posible que el diseño conmemorativo de Adidas mezcle el escudo original de 1930 con un diseño más contemporáneo (sin botones o solapas) que se comenzó a adoptar a mediados de siglo, pues el original incluso se amarraba a la altura del cuello. También puede que se utilice el primer diseño de todos los tiempos, el cual mezclaba el borgoña del lado derecho con blanco del lado izquierdo.

Hasta el momento Adidas no ha proporcionado información oficial.