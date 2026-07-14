Juego de Estrellas 2026: ¿A qué hora, dónde y cómo ver el gran evento de la MLB?

Juego de Estrellas El All-Star Game 2026 de la MLB se jugará la noche de este martes 14 de julio en Filadelfia.

Los mejores representantes del Beisbol en las Grandes Ligas se medirán este martes 14 de julio en el All-Star Game 2026 de la MLB, popularmente conocido en México como Juego de Estrellas, un evento que se lleva a cabo en plena mitad de la temporada para celebrar al Rey de los Deportes con una gala de los talentos más sobresalientes.

A pesar de que la edición de este año destacó por la ausencia significativa de beisbolistas mexicanos, el país aún contará con la adición de Randy Arozarena al roster de la Liga Americana tras su fenomenal desempeño en lo que va de la temporada presente.

Juego de Estrellas 2026: ¿cuándo y dónde será el clásico de la MLB?

La edición número 96 del icónico enfrentamiento se disputará en el Citizens Bank Park de Filadelfia, Estados Unidos, donde apenas la noche de ayer se vivió el Home Run Derby 2026 en el que Jordan Walker (St. Louis Cardinals) se coronó como el rey de los cuadrangulares tras remontar con cuatro jonrones en sus swings finales del desempate contra Kyle Schwarber de los Philadelphia Phillies.

El telón para el principal evento se abrirá este martes 14 de julio de 2026, con rosters completos ya revelados por cada uno de los entrenedaroes de ambas ligas.

All-Star Game MLB 2026: ¿dónde y a qué hora ver EN VIVO desde México?

Uno de los eventos más esperados por aficionados y aficionadas del beisbol, es el Juego de Estrellas de la MLB que reúne a los mejores representantes de las Grandes Ligas; los rosters de cada liga, y cada edición, desfilan para el público un equipo compuesto tanto por las estrellas consolidadas del deporte como por jóvenes talentos.

The 96th MLB All-Star Game is tonight in the City of Brotherly Love 🔔



Watch live on @MLBONFOX at 8 pm ET! pic.twitter.com/JvE8nyrYCz — MLB (@MLB) July 14, 2026

La edición de este 2026 del icónico evento se realizará este martes a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá ser visto a través de las siguientes señales:

ESPN.

Disney+ Premium.

A pesar de que Netflix obtuvo un acuerdo para adquirir los derechos de varios eventos de la liga por los próximos tres años, el Juego de Estrellas no será uno de ellos, por lo que Clásico de Mitad de Temporada volverá a la transmisión tradicional por suscripción televisiva o el plan Premium de la plataforma streaming de Disney.