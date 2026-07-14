Karim López: ¿Por qué no ha debutado el mexicano en la Summer League de la NBA?

Karim López Karim López fue elegido en la primera ronda del Draft 2026. (@KarimL)

El mexicano Karim López es uno de los prospectos mejor evaluados entre los novatos de la NBA, fue elegido en el pick 21 del Draft, pero aún no ha debitado en la Summer League de la mejor liga de baloncesto en el mundo.

De esta forma, Karim López es el primer mexicano en ser elegido en la primera ronda del NBA Draft 2026, por lo que miles de compatriotas esperan verlo en la Liga donde comienzan a dejar entrever sus habilidades todos los recién llegados.

¿Por qué Karim López no ha debutado en la Summer League de la NBA?

A sus 19 años, Karim López ya es parte de los Memphis Grizzlies, pero mientras todos los novatos seleccionados más alto ya hicieron su debut en la Summer League, el mexicano aún no pisa la duela y muchos se preguntan la razón por que no está enfundando la casaca de su equipo.

Memphis jugó ya tres encuentros en la Summer League, ahí se le ha visto a Karim en la banca vestido de civil, por lo que muchos esperan que ya enfunde el jersey de los Grizzlies.

Pero la razón por la que no pisa una duela NBA aún es una lesión en la pantorrilla, la cual le impide jugar al 100% y la directiva decidió cuidar su integridad para que se recupere lo antes posible.

El que ya hizo su debut en la Summer League es Cameron Boozer, la otra selección de primera ronda de los Grizzlies, quien se lució con más de 20 puntos en dos de los tres encuentros que disputó.

Hay otros dos juegos confirmados para Memphis este martes 14 de julio y el jueves 16 de julio, ante Golden State Warriors y Atlanta Hawks, por lo que todavía hay margen para que el mexicano debute.

¿Qué es la Summer League de la NBA?

La Summer League es una especie de Liga de Verano de la NBA, donde los mejores prospectos hacen su aparición a modo de preparación rumbo a la temporada regular.

En el 2007, la NBA decidió crear la Summer League formalmente y este año, se juega entre el 9 y 19 de julio en el Thomas and Mack Center y Cox Pavillion, en Paradise, un suburbio de Las Vegas.

El evento en Las Vegas corona a un campeón desde el 2013. El campeón actual, en 2025, fueron los Charlotte Hornets.