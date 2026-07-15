Andy Ruiz Jr.: El mexicano regresa al ring, ¿Quién es su rival y cuándo será la pelea?

Andy Ruiz Andy Ruiz Jr. quiere regresar a las Grandes Ligas del boxeo mundial. (Especial)

Andy Ruiz Jr. es uno de los púgiles mexicanos que hicieron historia hace años, alguna vez probó las mieles de ser Campeón del Mundo, pero ahora, tras estar inactivo, anunció su regreso al ensogado y ya hay fecha para la pelea.

¿Cuándo y dónde será la pelea de Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba?

De esta forma, Andy Ruiz Jr., excampeón del mundo unificado de los pesos pesados, tendrá una nueva oportunidad de regresar a lo máximo del boxeo y será el próximo viernes 4 de septiembre en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

En el recinto de Nueva Jersey, Andy Ruiz Jr. enfrentará al polaco Damian Knyba, luego de pasar más de dos años de inactividad a nivel profesional.

Ahora, Andy Ruiz Jr. tiene 36 años, por lo que Eddie Hearn y Matchroom Boxing confían en que todavía tenga algo en sus guantes y pueda contender por un título en un futuro cercano.

Recordemos que Andy Ruiz Jr. venció a Anthony Joshua en 2019, para convertirse en el primer campeón mexicano de peso pesado, pero luego de eso, su carrera vino en declive.

En 2024, Ruiz empató por decisión mayoritaria frente a Jarrell Miller y desde ahí no volvió al ring por diversos problemas personales.

“Voy a estar peleando en Newark, Nueva Jersey, el 4 de septiembre, mi gente”, declaró entusiasmado Ruiz. “Después de conseguir esta victoria, quiero ir por todos los que tienen los cinturones. El próximo año seremos campeones mundiales por segunda vez”, dijo Andy Ruiz en redes sociales.

Andy Ruiz Jr Andy Ruiz Jr. regresa tras casi dos años de inactividad en el ring. (Especial)

¿Dónde se podrá ver la pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba?

Damian Knyba es un boxeador polaco, quien viene de sufrir la primera derrota de su carrera profesional en Alemania ante el actual monarca del CMB, Agit Kabayel, por lo que está urgido de un triunfo.

El evento será la atracción principal de la tercera entrega de “The Fight”, además que la transmitirá TNT Sports y DAZN.

Esta podría ser la última oportunidad de Andy Ruiz Jr. para volver al boxeo profesional, por lo que deberá de vencer al polaco Damian Knyba, quien no será un rival fácil.