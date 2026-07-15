América: ¿Por qué las Águilas no hacen fichajes de lujo para el Apertura 2026?

América América es uno de los equipos que no hicieron fichajes de lujo en la temporada baja. (@Club)

Las Águilas del América están casi listas para encarar el Apertura 2026, sin embargo, hay un detalle que llama la atención y es que no han hecho fichajes de lujo para esta temporada.

América enfrenta el Apertura 2026 casi con el mismo equipo

América está acostumbrado a realizar fichajes de grandes jugadores, de nombres que pueden trascender en la Liga MX año con año, pero ahora es distinto, ya que el equipo de Coapa tiene casi el mismo plantel y hay más salidas que llegas en el equipo.

De esta forma, el Club América se prepara para iniciar el Apertura 2026 de la Liga MX bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, quien tiene la misión de superar lo que hizo André Jardine en el banquillo de Coapa, pero luce complicado sin refuerzos de auténtico lujo.

De esta forma, Almada se adapta a una base de futbolistas que estuvo bajo el mando de Jardine, por lo que luce complicado estar al mismo nivel de equipos como Cruz Azul o Pumas.

¿Por qué América no tuvo fichajes de lujo para el Apertura 2026?

Durante el mercado de fichajes, América no tuvo la firma de nuevos jugadores a su plantel, aunque ha habido rumores de algunos elementos que podrían llegar en breve.

De acuerdo con TVC Deportes, la deuda con Grupo Ollamani podría ser un factor a considerar, ya que asciende a una suma millonaria y el equipo de Coapa sería uno de los afectados por esta situación.

La deuda de Ollamani asciende a unos 2 mil 297 millones de pesos, esto, debido a los préstamos bancarios que solicitó para la reconstrucción del estadio Azteca y lo que pidió para todo lo que requería FIFA para el Mundial 2026.

Algunos de los elementos del equipo como Israel Reyes, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez eran del interés de otros equipos, pero debido a un bajón de juego con sus Selecciones no terminaron saliendo del equipo.

Finalmente, América no ha tenido fichajes de lujo, pero tampoco pudo vender jugadores en un alto valor, por lo que es casi seguro que tendrán que encarar la próxima temporada con casi el mismo equipo que terminó el Clausura 2026.