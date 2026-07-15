Liga MX: ¿Habrá pausas de hidratación en el Apertura 2026 como en el Mundial?

Liga MX La Liga MX empieza este fin de semana y todos los equipos ya están listos. (@LigaMX)

El Mundial 2026 tuvo algunos detalles extra que fueron polémicos para los fans al futbol, desde el uso del VAR digital hasta las famosas pausas de hidratación, las cuales, parecían más pausas para que se exhibieran mensajes de publicidad.

¿Cómo fueron recibidas las pausas de hidratación en el Mundial 2026?

Las pausas de hidratación fueron puestas a prueba durante el Mundial de Clubes del año pasado, pero en el Mundial 2026 no han caído del todo bien en el gusto del público, ya que cortaba el ritmo de partido y la gente quería continuar viendo el juego.

Ante esto, muchos se preguntan si en la Liga MX se utilizarán las pausas de hidratación en el Apertura 2026, ya que al parecer, FIFA ya piensa implementarlas en otros torneos.

Así también, muchos fans criticaron la medida de las pausas de hidratación, ya que lo ven como un pretexto para tener más publicidad en las transmisiones, además que los entrenadores de diversas Selecciones tampoco las aprobaron.

¿Habrá pausas de hidratación para el Apertura 2026?

Este fin de semana iniciará el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde todos los equipos volverán a la acción, ya que sus Seleccionados Nacionales que participaron ya están concentrados.

Pero el periodista David Medrano investigó y ya reveló qué pasará con las famosas pausas de hidratación en la Liga MX y si se implementarán.

“La Liga MX se seguirá manejando que en torneos anteriores. Solo en casos especiales o con extremas temperaturas habrá pausa de rehidratación y no en todos los partidos como en la Copa del Mundo”, aseguró el periodista en torno al tema.

Así, la pausa de hidratación se implementaría en los partidos que se jueguen bajo temperaturas por encima de los 30° centígrados, además en horarios en donde el sol esté de lleno, como los juegos a mediodía en Ciudad Universitaria.

De esta forma, las pausas de hidratación sólo se implementarán en algunos casos, lo cierto es que no será en todo el Torneo Apertura 2026, ya que los equipos prefieren dar espectáculo por encima de otras situaciones.