¿Quién es Ismail Elfath? El árbitro que pitará el Inglaterra vs Argentina y por qué ha generado polémica su participación de hoy en el Mundial

La semifinal del Mundial 2026 de hoy reúne a dos selecciones históricas; sin embargo, tras las polémicas que han envuelto el desempeño de la escuadra albiceleste, se ha logrado que la atención no solo esté puesta en los jugadores. También existe una enorme expectativa sobre la persona encargada de hacer cumplir el reglamento dentro del terreno de juego.

Para el duelo entre Inglaterra y Argentina, la responsabilidad recaerá en el criterio de Ismail Elfath, un árbitro que ha construido una sólida reputación gracias a su experiencia en los escenarios más importantes del futbol internacional.

¿Quién es Ismail Elfath?

Ismail Elfath nació en Marruecos, pero desarrolló buena parte de su carrera profesional en Estados Unidos, país donde comenzó a destacar dentro del arbitraje hasta convertirse en uno de los jueces más reconocidos del continente.

Su ascenso fue constante. Tras dirigir encuentros en las principales ligas norteamericanas, obtuvo la confianza de FIFA para participar en competencias internacionales, consolidándose como uno de los árbitros con mayor proyección durante la última década.

Gracias a su desempeño, ha sido considerado para partidos de alto perfil, donde la presión mediática y deportiva exige máxima concentración durante los 90 minutos.

Una carrera construida en los escenarios más importantes

La trayectoria de Ismail Elfath incluye algunos de los torneos más relevantes del calendario internacional. Entre los eventos en los que ha participado destacan:

Copa del Mundo

El silbante formó parte del grupo de árbitros elegidos para dirigir partidos en la Copa del Mundo de Qatar 2022, una designación reservada únicamente para los colegiados mejor evaluados por FIFA.

Copa Oro

También ha impartido justicia en diversas ediciones de la Copa Oro, donde constantemente ha estado presente en partidos decisivos.

Liga de Naciones de Concacaf

Otra competencia en la que ha tenido actividad es la Liga de Naciones de Concacaf, enfrentando encuentros de gran intensidad entre las principales selecciones de la región.

Major League Soccer

Además de su experiencia internacional, ha desarrollado gran parte de su carrera en la Major League Soccer (MLS), liga en la que ha dirigido cientos de encuentros y donde se consolidó como uno de los árbitros más confiables del futbol estadounidense.

¿Por qué fue elegido para Inglaterra vs Argentina?

Los partidos de eliminación directa representan uno de los mayores desafíos para cualquier árbitro. La intensidad, las emociones y la trascendencia de cada decisión obligan a contar con oficiales experimentados.

En el caso de Ismail Elfath, su historial de actuaciones internacionales, el control mostrado en encuentros de alta exigencia y las buenas evaluaciones obtenidas durante su carrera lo colocaron entre los principales candidatos para dirigir esta semifinal.

Su estilo suele caracterizarse por mantener el control del juego sin perder comunicación con los futbolistas, además de apoyarse constantemente en la tecnología cuando una jugada requiere revisión.

¿Por qué Ismail Elfath llega al Inglaterra vs Argentina envuelto en polémicas y cuestionamientos?

Desde que fue anunciado como el silbante oficial del encuentro, Elfath ha levantado polémica principalmente entre la prensa británica, quienes han señalado fuertemente la decisión al asegurar que es el “árbitro favorito” de Lionel Messi.

Los medios apuntan que, desde la llegada del argentino a la MLS, Elfath ha dirigido varios partidos del Inter de Miami con clara inclinación y casualmente ha estado presente en logros importantes del jugador, como la final del Mundial de Qatar 2022 (donde fue cuarto árbitro) y la Leagues Cup 2023. Además, durante el actual torneo, su arbitraje en el partido España-Uruguay generó fuerte debate tras ser señalado de excesivamente permisivo y perdonar una expulsión.

Su experiencia internacional, su recorrido en competencias organizadas por FIFA y Concacaf, así como su capacidad para gestionar partidos de máxima presión, serán puestos nuevamente a prueba en un escenario donde la afición está ansiosa por un encuentro justo en la semifinal del Mundial 2026.