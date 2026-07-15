¿Qué marca es el lujoso automóvil de Gilberto Mora y cuánto cuesta?

Gilberto Mora es uno de los prospectos más interesantes en el futbol mexicano, ahora, con fama y sólo 17 años, el Seleccionado Nacional tiene un lujoso auto que vale una millonada y que no cualquiera podría comprarlo.
Gilberto Mora decidió darse unos días de descanso
Así, Gilberto Mora, quien es uno de los jugadores más famosos en este momento en México, tiene un auto último modelo, el cual es de alto costo, pero su salario en los Xolos de Tijuana le da para poder darse estos lujos.
Mora enamoró a miles de aficionados de México por su desempeño con la Selección Mexicana y por ser el futbolista más joven en la historia del equipo en un Mundial.
Luego de la eliminación ante Inglaterra, Mora rompió filas y presumió un ‘nuevo juguete’ con el que fue visto en Tijuana, el cual es un vehículo de alto valor y marca.
Ahora, Gilberto Mora decidió tomarse unos días en los que aprovechó para graduarse en la preparatoria y después para viajar a Miami, para ver el partido entre Noruega e Inglaterra, donde incluso imitó el movimiento de remo que hacen los fans de ese equipo.
¿Cuál es el auto de lujo que posee Gilberto Mora y cuánto cuesta?
Así también, deberá reportar con Xolos de Tijuana, pero antes de incorporarse al equipo, el mexicano se compró un BMW Serie 2 Gran Cupé, el cual es un auto deportivo de alta gama que vale más de $800 mil pesos, pero dependiendo qué versión sea podría alcanzar hasta los 1.2 millones de pesos de valor.
De esta forma, un BMW Serie 2 Gran Cupé tiene un motor turbo de 3 cilindros y 167 CV, rines deportivos y tiene pantallas digitales, además de de conducción autónoma optimizada.
En el tablero tiene una pantalla táctil de cristal con software BMW OS9, de última generación, lo que lleva al usuario a un ecosistema digital y es mucho más fácil de manejar.
De esta forma, Gilberto Mora tendrá un segundo semestre lleno de éxitos, ya que fue el jugador que más llamó la atención en la Selección Nacional, además que los Xolos podrían enviarlo a Europa y tiene un auto valuado en casi un millón de pesos.