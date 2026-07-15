De 2010 a 2026: Las coincidencias que ilusionan a España con levantar otra copa en un Mundial

Iker Casillas y Lamine Yamal España en la final del Mundial 2026, repite como en el Mundial de 2010 (Fotos X Iker Casillas y EFE)

En la antesala de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, los aficionados españoles hallaron una serie de paralelismos con el primer campeonato mundial de la Roja hace 16 años, en el Mundial de 2010.

Desde el calendario hasta el recorrido deportivo, pasando por la conformación de la plantilla e incluso la música oficial del campeonato, varios episodios parecen reflejar lo ocurrido en Sudáfrica 2010.

España vs Argentina: Las coincidencias con la selección campeona en el Mundial 2010

Las similitudes comenzaron desde el primer día del torneo. El Mundial de 2010 y el de 2026 iniciaron el 11 de junio y compartieron el mismo partido inaugural: México frente a Sudáfrica, con Javier Aguirre al frente del conjunto mexicano en ambas ocasiones, un entrenador con un historial en la Liga de España.

Con el paso de las jornadas aparecieron nuevas coincidencias. España volvió a disputar la fase de grupos dentro del Grupo H y arrancó con una derrota inesperada. En Sudáfrica cayó frente a Suiza; en esta edición empató ante Cabo Verde.

La reacción también siguió un camino familiar. La Roja respondió con una victoria en su segundo compromiso y cerró la primera fase enfrentando a una selección dirigida por Marcelo Bielsa. En 2010 el estratega argentino estaba al frente de Chile; en 2026 dirigió a Uruguay.

Cuando comenzó la etapa de eliminación directa, el destino volvió a colocar a Portugal como rival en los octavos de final. El desenlace tampoco cambió. España avanzó con un triunfo por 1-0, exactamente el mismo marcador que registró hace 16 años.

Además, la estructura del equipo español también presenta un parecido con aquella generación que levantó el trofeo en Johannesburgo.

En 2010, Vicente del Bosque construyó gran parte de su plantel alrededor de jugadores del FC Barcelona y convocó a ocho futbolistas del club catalán para el Mundial de 2010. Luis de la Fuente repitió esa cifra en 2026.

Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Gavi, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri González y Ferran Torres representan la base azulgrana de una selección que ahora busca escribir su propio capítulo en la historia.

Más coincidencias de la selección española de 2010 con la de 2026 en el Mundial

Otra coincidencia que alimenta el optimismo español está relacionada con el momento que vive la selección.

En las dos ocasiones, España llegó al Mundial después de conquistar la Eurocopa. La generación de 2010 aterrizó en Sudáfrica como campeona de Europa tras el título de 2008. El equipo actual emprendió el mismo camino luego de conquistar la edición de 2024.

Los paralelismos tampoco se limitan a lo ocurrido dentro del Mundial. La temporada de liga previa también ofrece un escenario que muchos comparan con el de 2010.

En aquel año, el Real Madrid cerró la campaña sin conquistar títulos y posteriormente apostó por José Mourinho como nuevo entrenador. Al mismo tiempo, el Barcelona celebró la conquista de LaLiga y la Supercopa de España.

Para quienes siguen la cadena de coincidencias, ese contexto futbolístico también forma parte del patrón que vuelve a aparecer en la antesala de la final del Mundial 2026.

Fuera del terreno de juego. la cantante colombiana Shakira volvió a ser la encargada de interpretar la canción oficial del Mundial.

¿Diferencia entre la España campeona del mundo en 2010 y la selección de 2026?

Si las coincidencias unen ambos Mundiales, la edad de los protagonistas marca la principal diferencia.

La selección dirigida por Luis de la Fuente inició la competencia como la quinta más joven del torneo. Muchos de sus futbolistas apenas tienen recuerdos de la consagración en Sudáfrica y otros prácticamente no vivieron aquel momento.

El caso más llamativo es el de Lamine Yamal. Cuando España conquistó su única Copa del Mundo, el atacante estaba a tres días de cumplir tres años, una muestra del cambio generacional que vive la Roja.