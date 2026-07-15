“¡Las Malvinas son argentinas!”: Jugadores de Argentina celebran con manta prohibida tras ganarle a Inglaterra Tras la victoria de los albicelestes, los jugadores de Argentina celebraron con una pancarta sobre las Islas Malvinas (EFE)

A pesar de su pase a la final del Mundial 2026, tras vencer a Inglaterra 2-1, la selección de Argentina se encuentra en medio de la polémica por festejar con una manta sobre las Islas Malvinas.

Durante los festejos de este miércoles por parte de Argentina después de haber ganado el partido ante Inglaterra y con esto su pase a la final de la Copa del Mundo 2026, donde enfrentarán a España, los albicelestes rompieron el protocolo de seguridad de la FIFA al levantar una pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”.

Los hechos ocurrieron en el Estadio de Atlanta cuando el mediocampista Giovani Lo Celso, junto con Nicolás Otamendi y otros jugadores, levantaron esta manta durante varios minutos mientras saltaban al ritmo del cántico dedicado a Inglaterra: “el que no salte es un inglés”.

¿Qué dice el reglamento de la FIFA sobre mensajes políticos en la cancha?

Debido a la historia entre Inglaterra y Argentina, específicamente sobre lo relacionado con las Islas Malvinas, que continúa siendo un tema vigente para ambos países, la FIFA, en conjunto con autoridades estadounidenses, inglesas y argentinas, habían acordado prohibir a los aficionados ingresar al estadio en Atlanta con vestimentas o mantas que aludieran a este evento histórico.

Del mismo modo, la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir y modificar las Reglas de Juego, mantiene prohibido cualquier tipo de exhibición de mensajes, declaraciones o imágenes de tipo político, religioso o personal.

Sin embargo, hasta el momento la FIFA no se ha pronunciado sobre la manta exhibida por los jugadores de Argentina donde se lee “Las Malvinas son argentinas”, por lo que se desconoce si habrá alguna sanción hacia el equipo albiceleste.

¿Las Malvinas son de Argentina o del Reino Unido?

La historia de las Islas Malvinas gira en torno a la disputa entre Argentina y el Reino Unido sobre la soberanía de este territorio, resultando en la Guerra de las Malvinas en 1982 donde murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y tres habitantes civiles.

Tras 74 días, la guerra finalizó el 14 de junio de 1982, cuando las tropas argentinas se rindieron y el Reino Unido recuperó el control de las islas, siendo este país quien actualmente administra el archipiélago.