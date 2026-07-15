El amuleto de protección de Messi El amuleto de Messi: ¿Por qué el 10 argentino y algunos de sus compañeros llevan una pulsera roja? (EFE)

Durante los partidos que ha disputado la selección argentina en este Mundial 2026, un pequeño pero muy curioso detalle ha llamado la atención de los aficionados más observadores. El secreto está en sus muñecas, una pulsera roja de siete nudos que ha acompañado a los jugadores en cada encuentro durante el torneo.

¿Por qué los jugadores de Argentina usan una pulsera roja de los siete nudos?

Aunque a simple vista parece un accesorio común, este hilo rojo tiene un trasfondo religioso profundamente arraigado. Su origen se vincula con la Cábala la corriente espiritual del judaísmo, donde la pulsera de los siete nudos funciona como un escudo de protección contra el “mal de ojo”, las energías negativas y la envidia.

Según la tradición, para que este amuleto cumpla su función protectora, debe cumplir con tres reglas esenciales:

Debe colocarse estrictamente del lado izquierdo del cuerpo (suele llevarse puesta en la muñeca), ya que en el plano espiritual este lado se considera el receptor de las energías del entorno.

del cuerpo (suele llevarse puesta en la muñeca), ya que en el plano espiritual este lado se considera el receptor de las energías del entorno. Cada uno de los nudos representa una dimensión espiritual diferente que protege al portador .

. La pulsera debe ser atada por alguien que le tenga un cariño genuino al portador, mientras visualiza pensamientos positivos.

El origen de la cábala: El amuleto de Lionel Messi

La historia de este hilo rojo en la selección albiceleste tiene nombre y apellido: Lionel Messi. Todo comenzó durante el Mundial de Rusia 2018, cuando el periodista argentino Rama Pantarotto le entregó a Messi una pulsera roja que su propia madre le había enviado con la esperanza de que le diera buena suerte al capitán.

Tras el triunfo de Argentina contra Nigeria que selló el pase a los octavos de final en aquel torneo, Pantarotto le preguntó a Messi si aún conservaba el regalo. Para sorpresa del periodista, el astro argentino le mostró que llevaba el hilo rojo atado en su tobillo izquierdo.

Desde entonces, Messi no solo adoptó este amuleto, sino que comenzó a compartirlo con sus compañeros de equipo en momentos de máxima tensión, convirtiendo esa pequeña pulsera roja en la cábala oficial de toda una generación.