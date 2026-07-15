España vs Argentina: ¿Cuándo y a qué hora se jugará la final del Mundial 2026?

España vs Argentina La final de la Copa del Mundo quedó definida con España buscando su segundo campeonato y Argentina con la posibilidad del bicampeonato.

El campeón del mundo defiende su trono en Nueva York. Después de unas intensas semifinales, España y Argentina consiguieron el boleto a la gran final para coronar a la mejor selección del balompié internacional tras las semifinales del torneo. Ambas selecciones estarán estarán disputando lo que hubiera sido la “Finalíssima” 2026 hace unos meses

Final del Mundial 2026: ¿Cuándo y a qué hora se juega el España vs Argentina?

La instancia de semifinales de la Copa del Mundo concluyó con ambos favoritos cayendo y quedando eliminados. Francia, que venía con un paso perfecto y una de las mejores ofensivas, no pudo ante la sólida defensa ibérica y se fue en ceros en los noventa minutos. Por su parte, Argentina logró venir de atrás y conseguir una remontada en el tiempo de compensación para eliminar a Inglaterra una vez más, como hace más de 40 años en México 86.

Ahora, España y Argentina se enfrentarán este próximo domingo 19 de julio en la cancha del New York Stadium a las 13:00 horas (CDMX). El ganador será el nuevo campeón del mundo de la FIFA y conseguirá su segundo título del balompié a nivel internacional de selecciones.

España vs Argentina: La “Finalíssima” que no fue llegará en la final del Mundial 2026

Este partido enfrentará a dos campeones continentales vigentes. España, rey de la Eurocopa. Argentina, campeón de Copa América. Estos dos equipos tenían una cita el pasado mes de marzo para disputar la “Finalíssima”, el torneo organizado por la FIFA precisamente para enfrentar a estos dos países vencedores.

Sin embargo, las circunstancias bélicas y políticas empujaron a que este partido, que iba a disputarse en la cancha del Estadio Lusail de Qatar, quedara finalmente cancelado ante los riesgos implicados por los bombardeos que ocurrieron en múltiples países y ciudades de Medio Oriente durante el mes de marzo.