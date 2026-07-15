España vs Argentina: modelo matemático mexicano acertó la final del Mundial, ¿quién será campeón?

España vs Argentina Messi y Lamine Yamal serán los protagonistas de la final del Mundial (Crónica Digital)

La Copa del Mundo 2026 ya tiene definida su gran final. España y Argentina pelearán por el título del Mundial 2026. Los finalistas fueron anticipados por un modelo matemático mexicano.

El equipo de ITAM Sports Analytics (ISAC) desarrolló un modelo matemático que colocó a España y Argentina como las selecciones con mayores probabilidades de conquistar el campeonato. Ahora, con ambas instaladas en la final, la proyección cobra relevancia al coincidir con lo que sus simulaciones anticipaban desde semanas atrás.

Así funciona el modelo matemático que proyectó a Argentina y España a la final del Mundial

La predicción fue elaborada por integrantes de ITAM Sports Analytics, un laboratorio enfocado en aplicar herramientas de estadística, ciencia de datos y programación al análisis deportivo.

Para estimar las posibilidades de cada selección, el modelo incorporó información histórica, rendimiento reciente y diversos indicadores utilizados en la analítica del futbol internacional. También tomó en cuenta variables que pueden alterar el desarrollo de un torneo, como la localía, las rachas de resultados y el impacto de posibles lesiones en jugadores determinantes.

España vs. Argentina: ¿Quién tiene más probabilidades de ser campeón del Mundial 2026?

El sistema ejecutó miles de simulaciones para recrear diferentes escenarios del Mundial y calcular qué selecciones tenían más probabilidades de avanzar en cada ronda. España encabezaba las probabilidades y Argentina aparecía muy cerca.

Las simulaciones realizadas antes del inicio de la Copa del Mundo colocaban a España como la principal favorita para levantar el trofeo. De acuerdo con el análisis, la selección española terminaba como campeona en aproximadamente dos de cada diez escenarios generados por el modelo.

Mundial 2026 Predicciones apuntan a España campeón

En la clasificación aparecía Argentina como el segundo equipo con mayores probabilidades de conquistar el título, mientras que Inglaterra ocupaba la tercera posición.

Aunque el modelo no afirmaba que esa final fuera un hecho, sí identificaba a España y Argentina como las selecciones con mayores opciones de llegar hasta el último partido del torneo.

Los especialistas del ITAM explicaron que el modelo se actualiza constantemente a medida que se disputan los partidos, por lo que las probabilidades evolucionan durante el torneo.

Un ejemplo ocurrió tras el empate sin goles entre España y Cabo Verde en la fase de grupos. Ese resultado redujo ligeramente las opciones de la selección española al modificar su posible camino hacia las rondas de eliminación directa. Aun así, el sistema mantuvo a España como el equipo con mayores probabilidades de coronarse.