Inauguran el XCVIII Campeonato Nacional Amateur

XCVIII Campeonato Nacional Amateur. Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la Federación Mexicana de Golf, encabezó la ceremonia de inauguración en el Club Campestre de la Ciudad de México. (FMG)

Con presencia de las máximas autoridades de la Federación Mexicana de Golf se inauguró el XCVIII Campeonato Nacional Amateur en el Club Campestre de la Ciudad de México. Se trata del campeonato de mayor tradición del golf mexicano y el torneo más antiguo del calendario de la FMG, que forma parte de las celebraciones del Centenario de la institución.

Golfistas de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Puerto Rico y Venezuela competirán del 16 al 19 de julio por el trofeo Copa Percy Clifford, que además dará al campeón una exención para competir en el U.S. Amateur Championship y un lugar para la última etapa de clasificación para el U.S. Open Championship.

El acto inaugural estuvo presidido por Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la FMG; Ricardo Carrillo, presidente del Comité de Selecciones Nacionales y director del campeonato; Francisco Rivera, representante de la USGA; Fernando Suinaga Cárdenas, presidente del Club Campestre de la Ciudad de México; Alejandro De La Vega, director general del club sede; Hugo Martínez Treviño, presidente del Comité de Campeonatos Nacionales de la FMG; y Santiago Martínez, Head de Partnerships de Kapital Grupo Financiero, patrocinador principal del evento.

Club Campestre de la Ciudad de México. Integrantes de la FMG en el presidium durante la inauguración del XCVIII Campeonato Nacional Amateur.

“Mucho éxito, que gane quien juegue mejor, pero sobre todo me gustaría que cuando acabe esta semana todos puedan mirar atrás y decir ‘yo estuve ahí, yo competí ahí, yo formé parte del XCVIII Campeonato Nacional Amateur y también soy parte de la historia que los une”, mencionó Rivera Torres.

Asimismo, se destacó la importancia histórica del Campeonato Nacional Amateur como una plataforma que, durante casi un siglo, ha impulsado el desarrollo del golf amateur mexicano y ha visto surgir a jugadores que posteriormente han brillado en los escenarios internacionales.

Se reconoció el significado especial que adquiere esta edición al celebrarse dentro del Centenario de la Federación Mexicana de Golf, un año dedicado a honrar el legado, la tradición y el crecimiento de este deporte en nuestro país.

“En Kapital fomentamos el golf, además es algo que queremos seguir fomentando. Es increíble ver a todos estos golfistas con el ímpetu que se debe tener con este deporte y agradecerles nuevamente por esta alianza”, mencionó Santiago Martínez, Head de Partnerships de Kapital Grupo Financiero.

Tras la inauguración de este miércoles, todo está listo para que los mejores exponentes del golf amateur de la región comiencen la búsqueda del título en un campeonato que, desde hace 98 ediciones, representa la máxima expresión del golf amateur en México.