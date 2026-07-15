¿Por qué Inglaterra dice “It’s comming home” en los Mundiales?

Selección de Inglaterra ¿Qué significa su himno "It's comming home"? (EFE)

Un canto de la afición inglesa ha recibido amplia atención internacionalmente durante el Mundial 2026. Se ha viralizado como el remo de Noruega y deja a muchos preguntándose de dónde viene y qué significa.

¿De dónde surge “It’s comming home”, el canto de los ingleses durante el Mundial 2026?

El cántico surgió en 1996 durante la Eurocopa, la cual se celebró en Inglaterra. Se comisionó a los comediantes David Baddiel y Frank Skinner junto con la banda The Lightning Seeds para crear el himno que se escucharía en la inauguración de aquel año. Así surgió la canción “Three Lions”.

La canción juega, como sólo lo puede hacer el irónico humor inglés, con los continuos fracasos de la selección inglesa y el sentimiento desesperante que puede llegar a resultar de ser un fanático de ella. Las letras de la canción incluyen los versos “Lágrimas para los héroes vestidos de gris/No hay planes para el último día/Quedarse en cama, ir a la deriva”. Estos hacen referencia a las continuas esperanzas rotas de los ingleses durante los torneos. Letras como estas provocaron dudas entre los organizadores, quienes se replantearon que fuera representada durante el evento.

Sin embargo, no toda la canción resulta negativa, ya que también se canta en ella “No más años de heridas/No más necesidad de soñar”. Y, por supuesto, se repite una y otra vez el ya icónico “It’s comming home”, que se traduce a “Regresará a casa”. El tema se convirtió en un éxito que alcanzó las listas de popularidad del Reino Unido.

Desde entonces, a 30 años de su creación y a 60 años del último Mundial que ganó el país, continúa siendo uno de los himnos representativos de la selección inglesa, junto con otras canciones como “Hey Jude” de The Beatles y “Wonderwall” de Oasis. Cantado en las estadios, calles y pubs, es la suma de las esperanzas de cada uno de los aficionados ingleses que sueñan con que el país que vio nacer el deporte vuelva a coronarse como campeón.

Habrá que ver si dichas esperanzas se materializan en una Copa del Mundo si Inglaterra pasa a la finales después de que enfrente a Argentina este miércoles 15 de julio en Atlanta a las 13:00 horas. El juego de semifinales se podrá transmitir por Canal 5, Azteca 7 y la plataforma de streaming ViX.