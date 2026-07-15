Tommy Fleetwood encabeza a cuatro ingleses que aspiran ganar The Open

The Open Championship. Tommy Fleetwood creció muy cerca de Royal Birkdale, donde se jugará el cuarto torneo grande de la temporada. (Foto especial)

El inglés Tommy Fleetwood creció muy cerca de Royal Birkdale y es el gran favorito del público para ganar el domingo The Open Championship, el cuarto y último Major de la temporada 2026.

El último inglés que ganó dicho evento fue Nick Faldo en 1992. Pero lo hizo en suelo escocés, en Muirfield. La última vez que un inglés ganó un Open celebrado en suelo inglés fue Tony Jacklin en 1969, en Royal Lytham and St. Annes, desde entonces han pasado 57 años.

Durante las prácticas de lunes y el martes, Fleetwood tuvo un público multitudinario en el campo de golf, con los aficionados locales animándole para que se alce con el trofeo.

Matt Fitzpatrick, el más constante

Otro inglés, Matt Fitzpatrick, que es el principal candidato a Jugador del Año y posee el tipo de juego que debería triunfar aquí: golpes largos y precisos desde el tee, además de la capacidad de ser creativo y ejecutar diferentes golpes, también es otro de los preferidos de los aficionados.

Fitzpatrick ha ganado tres veces en el Tour esta temporada, con otros cuatro top 5. Tres de esos top 5 se han producido en sus últimas cuatro participaciones.

Aaron Rai ya ganó un Major

The Open Championship. Aaron Rai también está deseando ganar en su patria un torneo grande. (Foto especial)

También está Aaron Rai, el inglés más reciente en ganar un Major. Ganó de la manera más inesperada el PGA Championship en mayo con una actuación increíble en el Aronimink Golf Club.

Desde esa victoria Rai ha tenido un rendimiento algo irregular, pero terminó en el puesto 11 (empatado) en el US Open, confirmando su primer campeonato Major con otra sólida actuación.

A Justin Rose no se le puede descartar. Rose irrumpió como amateur durante el Open de 1998 en Royal Birkdale, donde terminó cuarto. Sería un broche de oro regresar a Birkdale y conquistar su primer título del Open en la recta final de su carrera.

¿Podrá Scheffler lograr el bicampeonato?

Este Open es la última oportunidad de Scottie Scheffler para ganar un grande este año, y sería crucial para cambiar el rumbo de su temporada. Con una sola victoria desde mediados de enero, Scheffler ha mantenido un alto nivel de juego, pero no ha logrado rematar la faena. Ha quedado segundo en cuatro ocasiones esta temporada.