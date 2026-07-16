Argentina vs. España: ¿Quién es favorito en los momios en la Final del Mundial 2026?

Argentina Argentina no llega como amplio favorito a la Final del Mundial 2026. (EFE)

Argentina llega nuevamente a la Final, el Mundial 2026 ha visto consagrarse a Lionel Messi y una generación dorada de jugadores pamperos, pero a pesar de esto, la albiceleste enfrenta a la Selección de España que está plagada de estrellas.

Lionel Messi logró conectar un par de asistencias para los goles que le dieron el triunfo a Argentina 2-1 frente a Inglaterra, además, la ‘Pulga’ va por el liderato de goleo en solitario, ya que tiene 8 goles al igual que Kylian Mbappé.

Argentina vs. España: ¿Quién ha ganado más partidos entre ambos en la historia?

Messi es la carta fuerte de Argentina, mientras los detractores ya lo veían en el ocaso de su carrera, el falso 9 calla bocas con cada actuación y está a punto de lograr algo que parece hoy en día casi imposible: Un bicampeonato Mundial al hilo.

A nivel Mundiales, el único antecedente entre ambos equipos data desde 1966, en la primera fecha del Grupo 2, cuando la albiceleste ganó por 2-1 en aquel Mundial de Inglaterra.

En aquella ocasión, Luis Artime logró un doblete que le dio el triunfo a la Albiceleste, mientras que Pirri había descontado para la Furia Roja, equipo que quedó eliminado en la primera ronda.

Pero en la historia, Argentina y España acumulan un largo historial de amistosos, donde comparten 6 triunfos para la Furia Roja, 6 para la albiceleste y dos empates, por lo que están muy parejos en estas instancias.

España 6-1 Argentina (27/03/2018, Amistoso).

Argentina 4-1 España (07/09/2010, Amistoso).

España 2-1 Argentina (14/11/2009, Amistoso).

España 2-1 Argentina (11/10/2006, Amistoso).

España 0-2 Argentina (17/11/1999, Amistoso).

España 2-1 Argentina (20/09/1995, Amistoso).

España 1-1 Argentina (12/10/1988, Amistoso).

Argentina 1-1 España (12/10/1974, Amistoso).

España 1-0 Argentina (11/10/1972, Amistoso).

Argentina 2-1 España (13/07/1966, Mundial).

España 2-0 Argentina (11/06/1961, Amistoso).

Argentina 2-0 España (24/07/1960, Amistoso).

Argentina 1-0 España (05/07/1953, Amistoso).



Argentina vs. España: ¿Quién es favorito en los momios?

Por otra parte, la Selección de España es favorita en los momios, ya que paga +126 al resultado a su favor en los 90 minutos, mientras que Argentina ofrece +250 y el empate da +200.

Ante esto, España es favorita para ganar el título Mundial en los momios, con un joven Lamine Yamal como el motor ofensivo y una historia que es increíble a sus apenas 19 años.

¿Cómo y dónde ver EN VIVO la Final del Mundial 2026?

La Final del Mundial 2026 la podrás ver en vivo a través de Azteca 7, Canal 5, y ViX, por lo que no hay pretexto para perderte el último duelo del torneo.

Además, será un partido histórico, ya que podrás ver consagrarse a Lionel Messi como el más grande de este siglo o a Lamine Yamal, venciendo a su héroe.