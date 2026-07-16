Les Bleus vs. The Three Lions Francia vs Inglaterra: fecha, horario y canal para el partido por el tercer lugar del Mundial 2026 (EFE)

Los grandes titanes europeos sufrieron duros golpes en las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Aunque Inglaterra y Francia lo dieron todo sobre la cancha, sus caídas ante Argentina y España, respectivamente, los privaron de disputar el partido de sus sueños. Sin embargo, no todo está perdido: ambos combinados se verán las caras en el penúltimo duelo del torneo con la misión de adueñarse de la medalla de bronce al lograr obtener el tercer lugar.

¿Cuándo se enfrentará Francia contra Inglaterra?

El esperado partido por el orgullo europeo entre “Les Bleus” y los “The Three Lions” se llevará a cabo el próximo sábado 18 de julio de 2026. El escenario para este encontronazo por el tercer lugar del torneo será el imponente Estadio de Miami, ubicado en Miami Gardens, Florida.

¿A qué hora empieza el partido por el tercer lugar?

El silbatazo inicial del penúltimo duelo de la Copa del Mundo 2026 está programado a las 15:00 horas (tiempo del centro de México). Será la última oportunidad de ver en acción a figuras de la talla de Kylian Mbappé y Harry Kane en este torneo.

¿Se transmitirá el partido por televisión abierta en México?

El partido entre Francia e Inglaterra se transmitirá de manera completamente exclusiva a través de la plataforma de streaming ViX Premium. Para poder sintonizar el encuentro, será necesario contar con una suscripción activa a dicho servicio digital.

La historia del tercer lugar en las Copas del Mundo

El partido por el tercer puesto de la Copa Mundial nació junto con el torneo en 1930 para definir de manera justa al ocupante del tercer puesto general. Aunque no se jugó en la edición de 1950 debido a que ese certamen tuvo un formato único de grupo final, se consolidó como una tradición oficial e ininterrumpida a partir de Suiza 1954.

La idea principal detrás de organizar este compromiso extra es para que las dos selecciones eliminadas en semifinales tengan la oportunidad de cerrar su participación de manera positiva en el torneo. Así, los futbolistas pueden competir por un premio de consolación y subir al podio en la ceremonia de premiación.