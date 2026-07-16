¿Juega Gilberto Mora hoy contra Tigres? El entrenador de Tijuana habla de la participación del seleccionado nacional en el arranque de la Liga MX

Xolos vs Tigres Tras su destacada participación en el Mundial 2026 como uno de los jugadores clave de la Selección Mexicana, Gilberto Mora retorna a Xolos de Tijuana.

La Apertura 2026 de la Liga MX arrancará este jueves 16 de julio con doble cartelera, comenzando por el enfrentamiento entre Necaxa y el Atlante, y continúa con el encuentro Xolos vs Tigres, equipos de creciente rivalidad y que abrirán la contienda en el Estadio Caliente de Tijuana.

El duelo ha sido ansiadamente esperado por la afición de los Perros Rojinegros, ya podría representar el retorno de Gilberto Mora a las filas nacionales después de su destacada participación ante el público mundialista en la Copa del Mundo 2026, desempeño que incluso lo volvió el centro de interés de equipos europeos.

El ‘Loco’ Abreu habla sobre la participación de Mora en el Xolos vs Tigres: ¿jugará hoy el adolescente estrella?

La actuación de Gilberto Mora en el Mundial 2026, como uno de los jugadores clave de la Selección Mexicana, confirmó que el futbolista de 17 años cuenta con uno de los futuros más prometedores del momento, al punto de que equipos de Europa han comenzado a sondearlo.

Por lo tanto, su regreso a la Liga MX como jugador estrella de los Xolos de Tijuana esta Apertura 2026 ha sido un evento ansiado tanto por la afición de los Perros Rojinegros como de los aficionados y aficionadas al futbol mexicano, quienes miran el encuentro contra Tigres con expectativa.

Sin embargo, Sebastián ‘el Loco’ Abreu —quien encabeza el cuerpo técnico del Club Tijuana— expuso que Mora no jugará el Xolos vs Tigres de esta noche, dado que buscan darle un descanso tras su participación en la contienda mundialista y mantenerlo sano para próximos enfrentamientos rumbo a la Liguilla.

La sonrisa de volver a pisar la cancha del Mictlán lo dice todo.



Gilberto Mora ya está de regreso con los Perros Rojinegros tras su participación en la Copa del Mundo ❤️🖤



¡Bienvenido a casa, Gil! #DeLaFronteraPalMundo 🌎 pic.twitter.com/gdLXKphSQd — Xolos (@Xolos) July 16, 2026

“Gil no va a estar”, declaró Abreu, detallando que el joven futbolista se reintegró al equipo ayer miércoles 15 de julio tras diez días de descanso en los que se encargó de “bajar” el nivel de intensidad, adrenalina y emociones que experimentó en el Mundial 2026.

De acuerdo con el entrenador, Gilberto será sometido a una revisión física e introducción de tres días con el objetivo de que pueda estar disponible para el partido con León, resaltando la importancia de que Mora pueda mantener la continuidad de su rendimiento.

“Tenemos que dar continuidad a su aspecto físico, a su desarrollo, porque sigue teniendo diecisiete años”, señaló Sebastián Abreu, priorizando la preparación del talento de Mora.

Liga MX Xolos vs Tigres: ¿a qué hora será y cuáles son las alineaciones?

El partido está programado para iniciar a las 21:10 horas —tiempo del centro de México— de este jueves 16 de julio, cuya transmisión será a través de canales abiertos y por suscripción.

A pesar de la ausencia de Mora en la alineación de los Xolos de Tijuana esta noche, el grupo técnico del equipo buscará demostrar que pueden imponerse en su debut sin el talento mundialista; por lo tanto, la posible alineación sería:

Portero: Antonio Rodríguez.

Antonio Rodríguez. Defensores: Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Rafael Fernandez, Unai Bilbao.

Jackson Porozo, Alejandro Gómez, Rafael Fernandez, Unai Bilbao. Mediocampistas: Frank Boya, Ignacio Rivero, Iván Tona.

Frank Boya, Ignacio Rivero, Iván Tona. Delanteros: Ramiro Árciga, Diego Abreu, Adonis Preciado.

Por su parte, la posible alineación de Tigres para esta noche apunta a los siguientes jugadores: