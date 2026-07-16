Liga MX: ¿Cuándo fue la última vez que hubo ascenso y descenso de equipos?

Adiós al ascenso y descenso | Liga de Expansión se queda sin posibilidad de subir a Primera División. (Graciela López Herrera)

Después de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) diera a conocer la desaparición del ascenso y descenso dentro del reglamento que comenzará a surtir efecto a partir de la temporada 2026-2027 de la Liga MX, se ha cerrado la puerta para que los clubes de la Liga de Expansión tengan la oportunidad de subir a Primera División por su buen rendimiento.

La realidad es que este sistema, que resultaba útil para incentivar mejores resultados entre los equipos, dejó de aplicarse desde 2020 en la Liga MX.

La última temporada con ascenso y descenso ocurrió hace 8 años

La temporada 2018-2019 fue la ultima vez que sucedieron ambos movimientos. El Atlético de San Luis se convirtió en el último equipo en conseguir el ascenso deportivo a la Liga MX, luego de conquistar la Clausura 2019 del entonces Ascenso MX y obtener el bicampeonato de la categoría al vencer al equipo dirigido por Diego Armando Maradona, los Dorados de Sinaloa.

Por el lado del descenso, Veracruz se convirtió en el último club en perder la categoría al finalizar la temporada 2018-2019. No obstante, la posibilidad de cubrir una multa económica de 120 millones de pesos a cambio de conservar su lugar en la Primera División fue la antesala del fin de este sistema.

La pandemia fue la estocada final para desaparecer el ascenso y descenso

Bajo el argumento de proteger la estabilidad financiera de los clubes durante la crisis económica provocada por la pandemia, la Liga MX tomó la decisión de suspender el sistema de ascenso y descenso por un periodo de cinco años. A partir de entonces, los equipos con peor rendimiento únicamente debían cubrir una sanción económica, cuyos recursos eran destinados a la Liga de Expansión como apoyo.

Aunque el plazo concluía con el Apertura 2025, diversos clubes de la Liga de Expansión llevaron el caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para exigir el regreso del ascenso y descenso. Sin embargo, no tuvieron éxito. Finalmente, la FMF decidió mantener el modelo actual y ahora lo oficializó en el reglamento, donde se establece que los 18 clubes de la Liga MX conservarán su lugar en la máxima categoría.

Asimismo, la tabla de cocientes permanecerá únicamente con fines estadísticos, por lo que ya no tendrá efectos deportivos sobre la permanencia de los equipos.