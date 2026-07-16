Tabla general del Tour de Francia tras la etapa 12: ¿En qué lugar va Isaac del Toro?

Tour de France Concluye etapa 12 entre caídas y tripletes. (EFE)

El Tour de Francia concluyó su etapa 12, dejando menos de la mitad del evento por delante.

¿Cuáles fueron los resultados de la etapa 12 en el Tour de Francia?

La etapa 12 del tour se llevó a cabo entre el circuito de Magny-Cours y Chalone-Sur-Sâone, de 179.1 kilómetros, en la que los ciclistas promediaron 49 kilómetros por hora. El ciclista belga Tim Merlier (Soudal) fue el ganador de esta etapa, acumulando tres victorias en este Tour de Francia 2026. Detrás de él llegaron Olav Kooij (Decathlon) y Jasper Philipsen (Alpecin).

Una caída de Fernando Gaviria cerca de la meta dividió al pelotón casi al final del tramo. El colombiano posiblemente deba despedirse de la carrera debido a las lesiones causadas.

¿En qué lugar se encuentra el mexicano Isaac del Toro tras etapa 12?

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Emirates), sostiene su séptimo lugar en la clasificación general, en el cual se encuentra desde la etapa 10, en la que descendió del tercer lugar en que se hallaba. Esto a pesar de posicionarse en el puesto 58 durante la etapa disputada este 16 de julio.

¿Cuándo es la siguiente etapa del Tour de Francia y dónde ver?

Continúa la etapa 13 el viernes 17 de julio en el tramo de media montaña Dole-Belfort, que abarca 205,8 kilómetros. Los ciclistas partirán de Dole a las 13:00 horas de Francia (5:00 horas del centro de México) y el recorrido durará en total alrededor de cinco horas.

Presenta un desafío clave para el mexicano, ya que deberá proteger a su compañero de equipo Tadej Pogacar, tetracampeón de la carrera y actualmente primer lugar en la clasificación individual, de posibles fugas en la última subida mientras mantiene su propio lugar entre los primeros diez.

La carrera se puede sintonizar por los canales de ESPN o a través de la plataforma de streaming Disney+.