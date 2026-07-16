Liga MX: partidos, fechas y horarios de la Jornada 1 | Apertura 2026

Liga MX | Apertura 2026, Jornada 1 El futbol mexicano de Liga MX regresa este jueves 16 de julio para comenzar con la primera fecha del campeonato.

Y mientras esperamos la gran final de la Copa del Mundo, el futbol mexicano arranca su torneo. Después de un par de meses de descanso, la Liga MX comenzará su torneo de Apertura 2026 con las ilusiones renovadas. Cruz Azul, el vigente campeón del torneo hará su presentación como visitante en la cancha de San Luis. Además, Chivas y Toluca se estarán midiendo en un partido que promete a dos contendientes importantes por la liguilla de este semestre. Y por si esto fuera poco, también tendremos el regreso del histórico Atlante, uno de los equipos más longevos de México de nuevo en la primera división.

Partidos, fechas y horarios de la Liga MX | Apertura 2026, Jornada 1

Jornada 1 del Apertura 2026 | Liga MX Así se disputará la primera fecha del campeonato de apertura en la primera división del futbol mexicano de Liga MX.

Necaxa vs Atlante | jueves 16 de julio (19:00 horas)

Uno de los clásicos más longevos del futbol mexicano escribirá un nuevo capítulo para iniciar las emociones de la temporada cuando Necaxa reciba al Atlante. El equipo de Aguascalientes ha optado por mantener el proceso de Martín Varini para ir en busca de sus primeros tres puntos del campeonato. En frente, los ‘Potros de Hierro’ llegan con Miguel ‘El Piojo’ Herrera, quien también regresa a los banquillos para escribir una nueva historia en la primera división tras más de una década de ausencia.

Xolos de Tijuana vs Tigres | jueves 16 de julio (21:00 horas)

Las emociones continúan en la frontera, donde los Xolos de Tijuana estarán recibiendo a los Tigres en un duelo norteño. El cuadro rojinegro se quedó fuer de la liguilla en la última jornada, pero regresan este torneo decididos a regresar a la disputa por el campeonato. Por su parte, los de la UANL sufrieron una dolorosa eliminación en los cuartos de final y necesitan volver a ser el equipo contendiente al que han acostumbrado a su afición en los años recientes.

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | viernes 17 de julio (19:00 horas)

Los campeones del futbol mexicano arrancan su camino en estadio Libertad Financiera. El equipo de Joel Huiqui que consiguió la décima estrella buscará mantener el buen paso y volverse a colocar como favorito y soñar con repetir como el campeón a pesar de las polémicas que rodean a ‘La Máquina’ sobre su situación como locales en este torneo Por su parte, el equipo potosino siguen sin encontrar el nivel competitivo que tuvo alguna vez bajo el mando de Andre Jardine y su objetivo este torneo será volver a colocarse dentro de los ocho mejores.

León vs Atlas | viernes 17 de julio (19:00 horas)

‘La Fiera’ volvió a dejar qué desear el semestre pasado quedándose fuera de la liguilla, lo que provocó la salida del cuerpo técnico de Ignacio Ambriz. Ahora, la directiva le ha dado continuidad a Javier Gandolfi para volver a la disputa por el campeonato. En frente, los Rojinegros están celebrando 110 años de existencia y quieren hacerlo volviendo a aspirar por el título. No obstante, el equipo vive un momento de incertidumbre tras la inesperada salida de Diego Cocca del banquillo de entrenador a unos días de comenzar la campaña.

FC Juárez vs Puebla | viernes 17 de julio (21:00 horas)

‘Los Bravos’ han hecho un verano discreto pero eficiente de refuerzos con nombres probados en el futbol mexicano. Ahora, es tarea de Pedro Caixinha seguir trabajando para devolverlos a la liguilla. Su rival será La Franja, que fue uno de los peores equipos en la tabla de cocientes la temporada pasada. Los ‘Camoteros’ llevan ya años sin aspirar a cosas grandes y quieren comenzar a cambiar esta tendencia y comenzar a darle mayor alegría a sus aficionados.

Pumas vs Pachuca | sábado 18 de julio (17:00 horas)

La actividad sabatina inicia con dos equipos que se enfrentaron en las pasadas semifinales. Universidad Nacional regresa con el corazón roto tras la final perdida en casa, la salida de Efraín Juárez y de algunos elementos como Jordan Carrillo. Ahora, Esteban Solari estará enfrentando a su ex-equipo en busca de sus primeros tres puntos como entrenador de Pumas. Los ‘Tuzos’ cuentan todavía con una de las plantillas más interesantes del campeonato y estarán comandados por Benjamín Mora en busca de recuperar ese talento joven que los ha hecho competitivos durante años.

Monterrey vs Santos Laguna | sábado 18 de julio (17:00 horas)

Duelo norteño en la cancha del recientemente estadio mundialista del BBVA. Rayados cortó el torneo pasado una importante racha de torneos clasificando directamente a liguilla. Ahora, trajeron de regreso a un viejo conocido del futbol mexicano. Matías Almeyda, el entrenador argentino que hizo campeón a Chivas por última vez. Su rival, serán los ‘Laguneros’ quienes vienen de quedar últimos de la clasificación general en el Clausura 2026 y han tenido un par de años a la baja.

Chivas vs Toluca | sábado 18 de julio (19:07 horas)

En el partido estelar, tendremos un duelo de fuertes candidatos con este partido de Chivas ante Toluca. Guadalajara, quien se vio mermado el torneo pasado tras el llamado de sus seleccionados nacionales, promete ser uno de los principales contendientes al título. En frente, estarán los ‘Diablos’ de Antonio Mohamed, quienes siguen luciendo como uno de los equipos a vencer tras mantener la base que los hizo bicampeones del 2025.

Querétaro vs América | sábado 18 de julio (21:10 horas)

Cerrando la primera fecha del campeonato, Gallos Blancos estará en casa recibiendo al América. El equipo albinegro ha sido uno de los peores visitantes en los años recientes, por lo que hacer puntos en casa será vital para sus aspiraciones de liguilla. En frente, llega el nuevo América de Guillermo Almada, quien ya hizo campeón a Pachuca. Los azulcremas inician una nueva etapa tras la salida de André Jardine del banquillo en busca de seguir sumando títulos.