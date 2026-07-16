Francisco Solorza y Gerardo Gómez lideran el Campeonato Nacional Amateur

Club Campestre de la Ciudad de México. Francisco Solorza Gutiérrez tiene un buen inicio en el Campeonato Nacional Amateur. (FMG)

Los mexicanos Francisco Solorza y Gerardo Gómez comparten la cima del tablero de posiciones, luego de un primer recorrido de 67 golpes (-4), en el XCVIII Campeonato Nacional Amateur que se juega en el Club Campestre de la Ciudad de México, evento que forma parte de las celebraciones del Centenario de la Federación Mexicana de Golf.

Los mexicanos son perseguidos por el brasileño, Herik Machado, quien firmó ronda de 68 (-3) y ocupa el tercer sitio de la clasificación.

Con tarjetas de 69 golpes (-2) aparecen los mexicanos Patricio González y José Antonio Safa compartiendo el cuarto sitio y manteniéndose plenamente en la contienda de cara a la segunda jornada.

Club Campestre de la Ciudad de México. Gerardo Gómez también firmó un primer recorrido de 67 golpes. (FMG)

El XCVIII Campeonato Nacional Amateur presentado por Kapital Grupo Financiero, es uno de los torneos más importantes de la FMG, en el que los mejores jugadores amateurs de la región se disputan uno de los títulos más emblemáticos del golf mexicano.

Cada golpe de los jugadores será determinante en la búsqueda del histórico trofeo, la Copa Percy Clifford.

En esta edición, además de disputar el campeonato amateur más antiguo de México, los participantes buscan acceder a las importantes exenciones que otorga el evento, como una invitación al 126th U.S. Amateur Championship, así como un lugar en la etapa final de clasificación rumbo al 127th U.S. Open Championship, fortaleciendo el impacto internacional del torneo.

La actividad continuará este viernes con la segunda ronda, donde el liderato comenzará a tomar forma antes del corte clasificatorio, en una semana que celebra no solo la excelencia deportiva, sino también los 100 años de historia de la Federación Mexicana de Golf, un legado que ha impulsado el crecimiento y desarrollo del golf amateur en nuestro país.