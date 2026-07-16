¿Lamine Yamal está lesionado? Estado físico del delantero español rumbo a la final del Mundial (Redes Sociales)

Durante el entrenamiento de la selección española, previo al gran partido de cierre de este Mundial 2026, Lamine Yamal no participó de manera directa en las actividades a la par de sus compañeros.

El conjunto ibérico inició su preparación para el próximo encuentro decisivo contra Argentina, en instalaciones de Whippany, Nueva Jersey, el pasado 15 de julio de 2026.

¿La selección española ya habló sobre la salud de Lamine Yamal?

Aunque la Federación española no ha dado ningún anuncio sobre la salud del jugador, durante su sesión de trabajo se observó a Lamine entrenar separado del equipo.

De acuerdo con algunos reportes, durante su entrenamiento previo al enfrentamiento con los albicelestes, el futbolista hizo carrera continua y ejercicios individuales sin presentar alguna dificultad que impidiera sus movimientos en la cancha.

También se observó un vendaje en el muslo izquierdo de Lamine Yamal, aumentando más las dudas sobre si el jugador podrá participar en este encuentro de final mundialista.

¿Por qué Lamine Yamal trae un vendaje en la pierna izquierda?

El extremo derecho sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo, justo antes de iniciar la Copa del Mundo, y para evitar agravar el problema muscular y lograr una recuperación exitosa, sin perder el ritmo en la cancha, el cuerpo técnico dosificó sus minutos de juego durante la fase de grupos.

¿Lamine Yamal va a jugar la final contra Argentina?

Aunque la Real Federación Española de Futbol no ha publicado algún dictamen médico respecto al estado de salud del joven o que indique alguna lesión, el que no haya participado en los trabajos de preparación, previo al encuentro, no significa que esté descartado para la gran final.

¿Cuándo es la gran final del Mundial 2026?

La final entre España vs. Argentina se disputará en el estadio Nueva York/Nueva Jersey el próximo domingo 19 de julio en punto de las 13:00 horas y se transmite en México a través de televisión abierta y canales de paga.