Tijuana vs Tigres: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la jornada 1 de la Liga MX

Tijuana vs Tigres Xolos recibe al equipo de Guido Pizarro en el Estadio Caliente en la Jornada 1 de la Liga MX (Crónica Digital)

Tijuana y Tigres UANL protagonizan en el Estadio Caliente uno de los partidos más interesantes de la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos el horario y dónde puedes ver en vivo el partido del equipo donde milita Gilberto Mora.

Xolos intentará hacer valer el apoyo de su afición en una cancha donde suele complicar a los felinos, en tanto que Tigres tratará de confirmar el peso de su plantel y mantener una tendencia positiva en los partidos inaugurales del campeonato.

Previa y pronóstico Tijuana vs Tigres: Partido de la jornada 1 de la Liga MX

Los dirigidos por el Loco Abreu finalizaron el Clausura 2026 en la novena posición con 23 puntos, resultado que lo dejó fuera de la Liguilla. Ahora, el proyecto fronterizo pretende mostrar una versión más sólida para volver a competir entre los protagonistas del futbol mexicano.

Del otro lado aparece Tigres, que terminó séptimo con 25 unidades y quedó eliminado en los cuartos de final después de desperdiciar una ventaja en la serie frente a Chivas. Además, los universitarios vienen de perder la final de la Concacaf Champions Cup.

Las estadísticas ofrecen argumentos para ambos lados. Tigres domina el historial con 19 triunfos en 33 enfrentamientos entre ambos clubes, aunque sus visitas al Estadio Caliente suelen convertirse en una prueba exigente. De hecho, Tijuana ganó tres de los cuatro partidos más recientes que disputó como local frente a los regiomontanos.

Otro elemento a seguir será la ausencia de Gilberto Mora. La joven figura mexicana, que destacó durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, recibirá descanso por decisión del cuerpo técnico para administrar la carga física tras su participación con la Selección Mexicana.

Por el momento, el pronóstico luce equilibrado. Se perfila un empate.

¿A qué hora juegan Tijuana vs Tigres hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Tijuana vs Tigres?

Los aficionados podrán seguir el inicio del Apertura 2026 por televisión a través de FOX México. Quienes prefieran verlo por internet tendrán disponible la transmisión mediante la plataforma FOX One, que ofrecerá el encuentro completamente en vivo.

Alineaciones probables Tijuana vs Tigres

Sebastián Abreu perfila un once en el que Antonio Rodríguez ocuparía la portería; Rafael Fernández, Unai Bilbao, Jackson Porozo y Alejandro Gómez formarían la línea defensiva; Frank Boya, Iván Tona e Ignacio Rivero aparecerían en el mediocampo; mientras que Ramiro Árciga, Adonis Preciado y Diego Abreu integrarían el ataque, con la ausencia de Gilberto Mora por descanso.

Por parte de Tigres, Guido Pizarro apostaría por Nahuel Guzmán en el arco; Vladimir Loroña, Juan José Purata y Jesús Garza en defensa; Rômulo, Henrique Simeone, Juan Pablo Vigón y Juan Brunetta en la zona de creación; dejando en ofensiva a Diego Sánchez, Ozziel Herrera y Rodrigo Aguirre para buscar los primeros tres puntos del torneo.