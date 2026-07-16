Necaxa vs Atlante: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el regreso de Los Potros a la Liga MX

Necaxa vs Atlante Los Rayos reciben en el Estadio Victoria a Los Potros de Hierro, dirigidos por Miguel Herrera (Crónica Digital)

Necaxa y Atlante juegan hoy en partido correspondiente a la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles de partido inaugural de la nueva temporada de la primera división del futbol mexicano: horario y dónde ver en vivo.

El Estadio Victoria será testigo de uno de los enfrentamientos con mayor carga histórica, ya que Los Rayos y Los Potros de Hierro vuelven a encontrarse en la Liga MX después de más de una década sin coincidir en la máxima categoría.

Previa y pronóstico Necaxa vs. Atlante: Partido de la jornada 1 de la Liga MX

Pocas rivalidades pueden presumir una historia tan extensa como la de Necaxa y Atlante. Su primer enfrentamiento oficial se disputó el 2 de octubre de 1927 y, desde entonces, ambos clubes han construido una de las series más equilibradas del futbol mexicano.

Los números de la era profesional reflejan esa paridad. Después de 102 partidos oficiales, cada equipo suma 36 victorias y se han registrado 30 empates. La estadística confirma que ninguno impone una superioridad sostenida a lo largo del tiempo.

Necaxa llega con la necesidad de dejar atrás un torneo en el que terminó en el decimoquinto puesto tras registrar apenas cinco triunfos en 17 jornadas, un rendimiento que obligó a reforzar varias zonas del plantel con el objetivo de ofrecer una versión más competitiva desde el inicio del campeonato.

Los Rayos únicamente han conseguido dos victorias en sus doce presentaciones más recientes durante la primera jornada de un torneo de Liga MX.

Los Potros, dirigidos por Miguel Herrera, afrontan un escenario completamente distinto. Después de 12 años de ausencia, el club azulgrana vuelve al máximo circuito con la misión de trasladar a Primera División el protagonismo que mostró en la Liga de Expansión.

El pronóstico para el partido hoy perfila un empate en el Estadio Victoria.

Partido de la jornada 1 de la Liga MX ¿A qué hora juegan Necaxa y Atlante hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Necaxa vs. Atlante?

El partido no va por TV abierta. El juego de hoy podrá seguirse en México mediante la señal de FOX, que transmitirá el encuentro por televisión de paga. Para quienes prefieran verlo por internet, el partido también estará disponible a través de la plataforma de streaming FOX One.

Alineaciones probables Necaxa vs. Atlante

Martín Varini perfila un once encabezado por Luis Jiménez en la portería, acompañado en defensa por Agustín Oliveros, Alexis Peña, Diego Ochoa y Raúl Martínez. En el mediocampo aparecerían Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Javier Ruiz y Juan Pablo Torres, mientras que Ricardo Monreal y Kevin Rosero estarían en el ataque.

Del lado del Atlante, Miguel Herrera apostaría por Óscar Jiménez bajo los tres palos. La línea defensiva estaría integrada por Walter Clar, Diogo Bagui, Eduardo Tercero y Nico Carrera. En la zona media se perfilan Walter Portales, Eugenio Pizzuto, Jhojan Julio y Luis Calzadilla, dejando a Luis Puente como una de las principales referencias ofensivas.