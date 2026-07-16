Erling Haaland elogia a México tras el Mundial 2026: “Yo quería jugar contra ellos”

Erling Haaland elogia a México en una entrevista para DAZN Foto: EFE

Aunque el Mundial de 2026 se terminó para la Selección Mexicana tras la derrota contra la selección de Inglaterra, algunas historias siguen fuera de los estadios. Una de ellas es la entrevista más reciente al goleador noruego Erling Haaland quien sorprendió a la afición mexicana al dedicar elogios hacia el Tricolor, sus jugadores y, especialmente, la afición mexicana.

Las declaraciones del delantero del Manchester City no pasaron desapercibidas, ya que esta vez el delantero confesó que uno de los partidos que más ilusión le hacía disputar durante la Copa del Mundo era precisamente contra México.

Esta declaración rápidamente se volvió tendencia entre aficionados y en redes sociales, ya que durante el torneo nunca existió la posibilidad de que ambos equipos se enfrentaran debido al desarrollo del cuadro eliminatorio tras la sucesión de partidos. Sin embargo, las palabras del noruego dejaron ver el respeto que despertó la Selección Mexicana incluso entre algunos de los futbolistas más importantes del planeta como en el caso de Jude Bellingham.

El Mundial que cambió la percepción sobre México

Sin duda, lo que se vivión en México durante el Mundial 2026 nunca se volvcerá a repetir. Miles de aficionados extranjeros, incluidos youtubers y influencers, llevaron a sus redes sociales las peripecias que vivieron en territorio mexicano, lo que demostró que en México hablar de fútbol es sinónimo de pasión. Pero no solo eso, reflejó también la calidez y el fervor del público mexicano.

En el ámbito deportivo México mostró una versión competitiva, dinámica y con varios jóvenes que comenzaron a llamar la atención de clubes europeos y figuras internacionales, como el caso de Gilberto Mora. El rendimiento colectivo permitió que muchos especialistas hablaran de un equipo que muchos infravaloraron y subestimaron.

Precisamente esa evolución fue una de las razones por las que Haaland siguió de cerca el desempeño del Tricolor durante el torneo.

El delantero reconoció que observó el encuentro entre México e Inglaterra disputado en el Estadio Azteca y aseguró que habría disfrutado medirse ante un rival que, desde su perspectiva, ofrecía un futbol atractivo y competitivo.

“Yo quería jugar contra México”

Durante una entrevista concedida a DAZN, Haaland admitió que existía una motivación especial por enfrentar a la Selección Mexicana.

El delantero explicó que el ambiente generado por los aficionados mexicanos y el nivel mostrado por el equipo despertaron su interés conforme avanzaba el Mundial.

“Estuve viendo el partido en el Azteca contra Inglaterra y de verdad que me emocioné; habría sido lindo enfrentarlos, yo quería jugar con México”.

La declaración sorprendió porque muy pocos imaginaban que uno de los mejores delanteros del mundo estuviera siguiendo tan de cerca el desempeño del Tricolor.

Julián Quiñones y Gilberto Mora llamaron la atención de Haaland

Las palabras del goleador noruego no se limitaron al equipo en general, si no que precisó su admiración por dos jugadores en específico. Uno de ellos fue Julián Quiñones, a quien describió como el jugador más peligroso del ataque mexicano.

Pero quizá el reconocimiento que más llamó la atención fue el dedicado a Gilberto Mora. Con apenas 17 años, el joven mediocampista se convirtió en una de las revelaciones del Mundial y despertó el interés de aficionados y de los clubes europeos.

Haaland confesó que varias personas le hablaron sobre el talento del juvenil mexicano y aseguró que le habría gustado enfrentarlo en la cancha para medir su verdadero nivel.

“Me hubiera gustado enfrentar a Quiñones, que es el hombre más peligroso, y a Mora. Mucha gente me habló de ese chico de 17 años y tiene mucho talento”, señaló.

La afición mexicana también conquistó a Haaland

Si algo caracterizó al Mundial de 2026 fue el ambiente generado en la sede de México. En ese contexto, los seguidores mexicanos volvieron a convertirse en protagonistas por su colorido, creatividad y capacidad para convivir con aficionados de distintas nacionalidades.

Haaland confesó que una de las imágenes que más le llamó la atención fue la tradicional celebración en la que los aficionados mexicanos levantan por los aires a seguidores de otros países bajo el canto de ¡Quiere volar, quiere volar! como muestra de hospitalidad y celebración.

El noruego incluso bromeó al decir que le habría encantado vivir esa experiencia durante el torneo.

“Tengo mucho cariño por México... me hubiera encantado que me hicieran volar”, comentó entre risas.

Así, Haaland